Związany z Warszawą raper poruszony śmiercią Mac Millera. Zamieścił bardzo osobisty wpis

Quebonafide o Mac Millerze

Odejście rapera poruszyło cały świat. Do smutnej informacji odniósł się także nasz rodzimy twórca, Quebonafide. "Moja największa inspiracja. Postać bez której nie byłoby w moim życiu tego wszystkiego co jest teraz. Chciałbym żeby każdy kto tytułuje się jako fan tego co robię zapoznał się z jego sylwetką, bo nie było dla mnie muzycznie nikogo tak ważnego. Czuję się jakby zmarła cząstka mnie, jakby zmarł mój rok młodszy mentor, jakby zmarł mój przyjaciel. Wyparowało moje ostatnie marzenie i nadzieja na nagranie kawałka albo chociaż zamienienie kilku słów z tym gościem. Nigdy nie przestałem się o to starać i z pełnym przekonaniem mówiłem, że to zrobię. Nie zrobię. Jestem kompletnie zdruzgotany. Dziękuję za wszystko Mac, Twoja muzyka była ze mną od samego początku, od Twojej pierwszej płyty, we wszystkich dobrych i złych momentach. Nigdy w nią nie zwątpiłem. Spoczywaj w pokoju. „YOU ARE MY TRUE SOULMATE MAN, YOU REALLY ARE”" - napisał polski raper na swoim Instagramie.

Quebonafide, właśc. Kuba Grabowski urodził się w Ciechanowie, od lat pozostaje związany z Warszawą. Ukończył tutaj Uniwersytet Warszawski. Jest członkiem duetów Yochimu oraz Taconafide. Prowadzi także solową działalność artystyczną. Na swoim koncie ma współpracę z wykonawcami, takimi jak m.in. Czesław Mozil, Dawid Podsiadło, Pawbeats, KRS-One, Alcomindz Mafia, Taco Hemingway, Ten Typ Mes czy KęKę.

Cały wpis możecie przeczytać tutaj:INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/BnctR1cBXRD