Zwiędłe liście zamiast zielonej, bujnej korony. Co się stało z palmą na rondzie de Gaulle'a? Znamy odpowiedź

Akcja z okazji Światowego Dnia Środowiska

Okazuje się, że ''śmierć'' palmy ma zwracać uwagę na problemy zanieczyszczenia powietrza oraz globalnych zmian klimatycznych. Stanowi część działań podejmowanych z okazji Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca). W tym roku głównym tematem jest zanieczyszczenie powietrza, a celem zachęcenie ludzi i instytucji do podejmowania EKOpostanowień - prostych, codziennych działań zapobiegających degradacji środowiska.

Czy Palma powróci do życia? Jak odpowiadają na to pytanie organizatorzy akcji, ''to już zależy od nas samych i naszej mobilizacji #DlaPlanety''. Dalsze losy rośliny można śledzić na instagramowym profilu "warszawskapalma".

Przemiana palmy jest akcją Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przeprowadzoną we współpracy z artystką Joanną Rajkowską i agencją Syrena Communications przy wsparciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie