Hotel pod Wołominem zachęcał dzieci do malowania osiołków flamastrami. Chcieli uczcić w ten sposób dzień dziecka, a ściągnęli na siebie złość internautów. Placówka wydała oświadczenie z przeprosinami, lecz to nie usatysfakcjonowało obrońców zwierząt.

To była jedna z impreza na dzień dziecka , jakich w całej Polsce wiele. Najmłodsi mieli bawić się ze zwierzakami, spędzać czas na świeżym powietrzu i brać udział w organizowanych przez Hotel Pałac Alexandrinum nieopodal Wołomina. Kontrowersyjny okazał się jednak wybór zabawy. Najmłodsi malowali flamastrami żywe kucyki. Miały zmienić się w zebrę i tygrysa. Co gorsza, hotel sam pochwalił się dokonaniami najmłodszych na swoim facebookowym profilu.Pod postem pojawiła się lawina komentarzy, a gdy ten został usunięty, internauci nie pozostawili na hotelu suchej nitki. - Osoby prowadzące Dzień Dziecka w tym Ośrodku, które uznały, że malowanie zwierząt jest "fajne" i "w porządku" wykazały się brakiem empatii, logiki i jakiegokolwiek myślenia. Idiotyczny pomysł inaczej nie da się tego nazwać, niestety - komentuje jedna z internautek pod postem z drugiej połowy maja.Lawina komentarzy pojawiła się także pod innymi z wpisów. - Tym pomysłem na Dzień Dziecka daliście popis bezduszności i kretynizmu. Następnym razem proponuję, żeby w kolejce do pomalowania ciała w całości przez bandę obcych ludzi ustawili się właściciele i pracownicy hotelu - pisze oburzona internautka.Pod wpływem krytyki głos zabrał w końcu także sam hotel, wydając oświadczenie, na temat zaistniałej sytuacji. - Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Zapewniamy, że w naszych zamiarach nigdy nie leżało złe traktowanie zwierząt . Zawsze też staramy się edukować naszych młodych gości i pokazywać, że jesteśmy hotelem przyjaznym zwierzakom. Tym bardziej jest nam bardzo przykro, że ta niefortunna "zabawa" się odbyła. Przyznajemy, że było to działanie nieprzemyślane i żałujemy, że nasze konie musiały brać w tym udział, tym bardziej, że dbamy o nie na co dzień, zapewniamy im godne warunki i ogromną dawkę uczuć, unikamy fajerwerków i innych szkodliwych działań. Rozumiemy Państwa oburzenie i zapewniamy, że taka sytuacja więcej się u nas nie powtórzy - czytamy na facebookowym profilu hotelu.