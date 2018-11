Zwyczaje lunchowe w Mordorze. Co jedzą pracownicy warszawskich korporacji?

Zwyczaje lunchowe w Mordorze - ankieta

Agencja Fika - Marketing dla Gastronomii zadała 10 pytań pracownikom Mordoru, by sprawdzić, gdzie jedzą lunch, i ile na niego wydają.

W ankiecie FIKA wzięło udział 815 osób, w tym 33% mężczyzn i 67% kobiet. Część z nich to pracownicy służewieckich biurowców, część to facebookowi fani profilu "Mordor na Domaniewskiej".

Zwyczaje lunchowe w Mordorze - połowa nie ma stałych godzin

Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że nie ma przerwy na lunch w określonych godzinach dnia. Największą grupę ankietowanych stanowiły osoby w wieku 24-29 lat, zaraz po nich, trzydziestolatkowie (30-39 lat)