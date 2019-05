„Życia mała garść” – wyjątkowy koncert dedykowany Annie Jantar i Jarosławowi Kukulskiemu!

Muzyczne małżeństwo już w latach 70-tych stworzyło wiele ponadczasowych utworów i wykonań, o których nie sposób zapomnieć. Repertuar koncertu „Życia mała garść” stanowić będą piosenki Anny Jantar skomponowane zarówno przez jej męża, jak i innych kompozytorów, ale nie zabraknie też wielu przebojów Jarosława Kukulskiego, które napisał dla innych wykonawców. Większość z tych piosenek do dziś śpiewa cała Polska, a w przepięknej oprawie muzycznej Adama Sztaby dostają nowego życia. W koncercie nie zabraknie utworów: „Tyle słońca w całym mieście”, „Radość najpiękniejszych lat”, „Tylko mnie poproś do tańca”, „Nic nie może wiecznie trwać”, „Im więcej Ciebie tym mniej” czy „Wielka dama”.

Koncert o tytule „Życia mała garść” miał już swoją premierę w 2012 roku podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem i dostarczył wielu wzruszeń. Pretekstem do ponownego zaprezentowania tego koncertu w 2019 roku jest 75-ta rocznica urodzin Jarosława Kukulskiego oraz przypadająca rok później 70-ta rocznica urodzin i 40-ta rocznica tragicznej śmierci Anny Jantar. Wydarzenie ma charakter niezwykle emocjonalny bo opiekę artystyczną sprawuje nad nim córka muzycznej pary, Natalia Kukulska. Sama artystka o wydarzeniach mówi: myślę, że koncert “Życia mała garść” poświęcony moim rodzicom, nie tylko dla mnie, będzie pretekstem do wspomnień. Ten koncert to chwila refleksji nad ulotnością życia, chwile radości i wspomnienia wywołujące uśmiech i wzruszenie. To historia osób, które połączyła niewątpliwie miłość do muzyki, opowiedziana dźwiękami i słowami ich przyjaciół. To nowe, poruszające interpretacje wspaniałych wykonawców, które po raz kolejny udowadniają ponadczasowość tego co po sobie zostawili moi rodzice. Zapraszam na muzyczne spotkanie, które obiecuję, że Was poruszy.

Narrację koncertu stanowią wspomnienia przyjaciół rodziców Natalii, z którymi Artystka przeprowadziła osobiste rozmowy. Na ekranie pojawią się między innymi: Maria Szabłowska, Wojciech Mann, Zbigniew Hołdys czy Janusz Weiss, którzy czasem w sposób wzruszający, a czasem zabawny podzielą się anegdotami i zapowiedzą kolejne utwory.

Piosenki, które łączą całe pokolenia Polaków, zaaranżowane przez Adama Sztabę na orkiestrę symfoniczną, zabrzmią w interpretacjach wspaniałych polskich wokalistów. Usłyszymy Kayah, Katarzynę Groniec, Darię Zawiałow, Dorotę Miśkiewicz, Kubę Badacha, Marka Piekarczyka i Igora Herbuta, którym zaakompaniuje Polska Orkiestra Muzyki Filmowej oraz Orkiestra Adama Sztaby pod jego batutą.

Data: 26.05.2019

Otwarcie bram: 18:00

Start: 19:30

Miejsce: Hala Torwar, Warszawa

Bilety dostępne na www.followthestep.com, w bileteriach Biletomat.pl - bilety online, Eventim.pl, ebilet.pl, Going., GoOut.pl i Ticketmaster Polska oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży empik, Saturn Polska i MediaMarkt Polska.

Organizator: Follow The Step

Regulamin:www.followthestep.com/regulamin