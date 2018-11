Życzenia urodzinowe dla chłopaka. Poważne, śmieszne, wierszyki, SMS. Czego życzyć?

Urodziny to wyjątkowy dzień i obchodzimy go co roku tak, jak imieniny. Czasem (co dotyczy szczególnie pań) chętniej obchodzimy dzień związany z naszym imieniem, niż dzień przypominający nam o wieku. Panowie jednak nie powinni wstydzić się swojego wieku.

Przed Tobą droga daleka, Przed Tobą sam życia kwiat, Bądź przez wszystkich kochany, Niech wita Cię cały świat, Nigdy nie zaznaj goryczy -Tego Ci me serce życzy.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki.

Życzenia urodzinowe dla chłopaka - SMS

Dużo uśmiechu, czułej miłości udanych imprezek i wspaniałych gości zdrowego życia, późnej starości niech zawsze radość w Twym sercu gości!

Życzę Ci słońca na każdym niebie, smaku, zapachu w codziennym chlebie, ptaków, motyli i chwil radosnych, a w sercu zawsze zielonej wiosny!

100 lat życzyć to za mało, 150 by się chciało!

Poważne życzenia

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

Klasyczne życzenia dla chłopaka, narzeczonego, mężczyzny

Wszystko, co piękne i wymarzone,

niech w Twym życiu będzie spełnione.

Niech życie słodko płynie,

a wszystko, co złe, niech szybko minie.

Życzę Ci, żeby dzisiejszy dzień był wyjątkowy, szczęśliwy i radosny!

Śmieszne życzenia urodzinowe dla chłopaka

Życzenia dla Ciebie: Nie zerkaj za siebie, Idź śmiało przez życie, Podkochuj się skrycie, Kontroluj swe żądze, Zarabiaj pieniądze, Lekceważ pętaków, Unikaj cwaniaków, Przepisów przestrzegaj, Na sobie polegaj,

Dziś są Twoje urodziny, przyjmij uśmiech swej dziewczyny. Rano uśmiech i śniadanie, a wieczorem całowanie.