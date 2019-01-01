Wyniki wyborów 2018 na prezydenta Warszawa

Sprawdź aktualne informacje od naszej redakcji o wynikach w serwisie Wybory Samorządowe 2018
Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.
Rafał Kazimierz Trzaskowski
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
505 187
(56,67%)
Patryk Tomasz Jaki
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
254 324
(28,53%)
Jan Dawid Śpiewak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA
26 689
(2,99%)
Marek Jakubiak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
26 660
(2,99%)
Justyna Glusman
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE
20 643
(2,32%)
Andrzej Tadeusz Rozenek
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
13 370
(1,50%)
Janusz Ryszard Korwin-Mikke
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
11 516
(1,29%)
Jacek Piotr Wojciechowicz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA
9 002
(1,01%)
Piotr Igor Ikonowicz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ PIOTRA IKONOWICZA
7 271
(0,82%)
Sławomir Wawrzyniec Antonik
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
6 457
(0,72%)
Paweł Jan Tanajno
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODKORKUJEMY WARSZAWĘ. RIGCZ. TANAJNO. HAWAJSKA+
3 745
(0,42%)
Jakub Łukasz Stefaniak
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
2 793
(0,31%)
Jan Zbigniew Potocki
KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA
2 117
(0,24%)
Krystyna Anna Krzekotowska
KOMITET WYBORCZY ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW
1 604
(0,18%)