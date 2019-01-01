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    Wyniki wyborów 2018 na prezydenta Warszawa

    Sprawdź aktualne informacje od naszej redakcji o wynikach w serwisie Wybory Samorządowe 2018

    Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

    kandydatliczba głosów

    Rafał Kazimierz Trzaskowski

    KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

    505 187 (56,67%)

    Patryk Tomasz Jaki

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    254 324 (28,53%)

    Jan Dawid Śpiewak

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

    26 689 (2,99%)

    Marek Jakubiak

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

    26 660 (2,99%)

    Justyna Glusman

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

    20 643 (2,32%)

    Andrzej Tadeusz Rozenek

    KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

    13 370 (1,50%)

    Janusz Ryszard Korwin-Mikke

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

    11 516 (1,29%)

    Jacek Piotr Wojciechowicz

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

    9 002 (1,01%)

    Piotr Igor Ikonowicz

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ PIOTRA IKONOWICZA

    7 271 (0,82%)

    Sławomir Wawrzyniec Antonik

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

    6 457 (0,72%)

    Paweł Jan Tanajno

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODKORKUJEMY WARSZAWĘ. RIGCZ. TANAJNO. HAWAJSKA+

    3 745 (0,42%)

    Jakub Łukasz Stefaniak

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    2 793 (0,31%)

    Jan Zbigniew Potocki

    KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA

    2 117 (0,24%)

    Krystyna Anna Krzekotowska

    KOMITET WYBORCZY ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

    1 604 (0,18%)