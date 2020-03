10 najbogatszych ludzi w Polsce. Zgromadzili taką fortunę, że aż trudno sobie ją wyobrazić

zobacz galerię (12 zdjęć) Magazyn Forbes opublikował listę 100 najbogatszych osób w Polsce. Z rankingu wynika, że najbogatszy Polak w ciągu roku powiększył swój majątek o 2 miliardy złotych. Obecnie jego wartość wyceniana jest na 15,6 mld zł! Zobacz, kto znalazł się na liście 10 najbogatszych Polaków i jakim majątkiem dysponuje. Przejdź do Galerii - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>> Jak informuje magazyn Forbes, na liście 100 najbogatszych Polaków znalazło się 16 osób, których nie było w zeszłym roku. Powiększyła się też liczba miliarderów. Obecnie jest ich już 56. Natomiast łączny majątek 100 najbogatszych Polek i Polaków wyniósł 176 mld zł. oprac. (vp), źródło: Forbes, biznesinfo.pl Zobacz też: Forbes przedstawił listę najlepiej zarabiających aktorek i aktorów 2019 roku 123RF zobacz galerię (12 zdjęć)

Magazyn Forbes opublikował listę 100 najbogatszych osób w Polsce. Z rankingu wynika, że najbogatszy Polak w ciągu roku powiększył swój majątek o 2 miliardy złotych. Obecnie jego wartość wyceniana jest na 15,6 mld zł! Zobacz, kto znalazł się na liście 10 najbogatszych Polaków i jakim majątkiem dysponuje. Otwórz galerię, żeby zobaczyć raport. Jak informuje magazyn Forbes, na liście 100 najbogatszych Polaków znalazło się 16 osób, których nie było w zeszłym roku. Powiększyła się też liczba miliarderów. Obecnie jest ich już 56. Natomiast łączny majątek 100 najbogatszych Polek i Polaków wyniósł 176 mld zł. Paweł Marchewka – nr 10 na liście najbogatszych Polek i Polaków Paweł Marchewka, prezes i założyciel firmy Techland, która zajmuje się produkcją i wydawaniem gier komputerowych. Jego majątek wyceniany jest obecnie na 3 mld zł. Maciej Iwiński – nr 9 na liście najbogatszych Polek i Polaków Maciej Iwiński założyciel spółki CD Projekt (wspólnie z Michałem Kicińskim), która, podobnie jak Techland, zajmuje się produkcją i wydawaniem gier komputerowych. Jest również głównym akcjonariuszem spółki CD Projekt S.A., która jest główną spółki z grupy kapitałowej, do której należy również GOG.com. Jego majątek wyceniany jest na 3,4 mld zł. Maciej i Małgorzata Adamkiewicz – nr 8 na liście najbogatszych Polek i Polaków Małgorzata Adamkiewicz jest dyrektorem generalnym firmy Adamed z branży farmaceutyczno-biotechnologicznej. Współtworzy to przedsiębiorstwo niemal od początku, odkąd wyszła za mąż z przedsiębiorcę Macieja Adamkiewicza. Małżeństwo Adamkiewiczów posiada majątek wyceniany obecnie na 3,46 mld zł. Zbigniew Juroszek – nr 7 na liście najbogatszych Polek i Polaków Zbigniew Juroszek jest założycielem cieszyńskiej Grupy Atal, zajmującej się budownictwem mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym. Majątek zgromadzony przez Zbigniewa Juroszka wraz z rodziną wyceniany jest obecnie na 3,71 mld zł. Sebastian Kulczyk – nr 6 na liście najbogatszych Polek i Polaków Sebastian Kulczyk jest międzynarodowym inwestorem działającym w obszarze nowych technologii. To syn Grażyny Kulczyk i Jana Kulczyka, który kiedyś był numerem 1 na liście najbogatszych Polaków. Obecnie majątek Sebastiana Kulczyka wyceniany jest na 6,45 mld zł. Dominika Kulczyk – nr 5 na liście najbogatszych Polek i Polaków Dominika Kulczyk jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Kulczyk Holding oraz przewodniczącą Rady Nadzorczej Polenergia S.A. Założyła fundację Kulczyk Foundation, której jest prezesem. Siostra Sebastiana Kulczyka, córka Grażyny i Jana Kulczyków. Majątek Dominiki Kulczyk wyceniany jest obecnie na 6,87 mld zł. Tomasz Biernacki – nr 4 na liście najbogatszych Polek i Polaków Tomasz Biernacki jest założycielem i współwłaścicielem sieci handlowej Dino Polska, która posiada w Polsce już ponad 1100 sklepów. Majątek Tomasza Biernackiego wyceniany jest obecnie na 8,13 mld zł. Jerzy Starak – nr 3 na liście najbogatszych Polek i Polaków Jerzy Starak działa w branży farmaceutycznej. Jest właścicielem spółek: Polpharma, Polfa i Herbapol Lublin. Majątek Jerzego Staraka wyceniany jest obecnie na 9,63 mld zł. Zygmunt Solorz-Żak – nr 2 na liście najbogatszych Polek i Polaków Zygmunt Solorz-Żak to właściciel wielu firm działających na rynku mediów, telekomunikacji i finansów. Jest założycielem i prezesem rady nadzorczej Telewizji Polsat. Majątek Zygmunt Solorza-Żaka wyceniany jest obecnie na 12,03 mld zł. Michał Sołowow – nr 1 na liście najbogatszych Polek i Polaków Michał Sołowow to obecnie najbogatszy człowiek w Polsce. Biznesmen, inwestor i kierowca rajdowy z Kielc. Działa w różnych branżach. W jego portfelu inwestycyjnym znajdują się takie spółki jak Synthos, Barlinek czy Cersanit. Obecnie swoją mocno skupia się na energetyce i zielonych technologiach. Zamierza inwestować w farmy wiatrowe na Bałtyku, jako pierwszy stworzyć taki syntetyczny kauczuk, z którego będzie można wyprodukować zieloną oponę, oraz zbudować w Polsce pierwszą elektrownię atomową nowej generacji. Majątek Michała Sołowowa wyceniany jest obecnie na 15,6 mld zł. Aby znaleźć sie w rankingu, należało spełnić pewne kryterium - wynosiło ono majątek o wartości co najmniej 549 mln zł. A to oznacza podniesienie progu o 10,9 proc. względem poprzedniego roku. Łączny majątek wszystkich stu najbogatszych Polek i Polaków wyniósł 176 mld zł (wzrost o 15,7 proc.). Oprac. (vp), źródło: Forbes, biznesinfo.pl