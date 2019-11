„100 kilo do gwiazd”. Filmowa opowieść o tym, że warto mieć marzenia [zwiastun, zdjęcia, patronat NaM]

Dziewczyna nie radzi sobie z sytuacją, nie może też dogadać się z rodzicami i wkrótce ląduje w ośrodku dla młodzieży z problemami. Tam spotyka Amélie (Angèle Metzger), Stannah (Pauline Serieys) i Justine (Zoé de Tarlé), trzy nastoletnie dziewczyny, z którymi się zaprzyjaźnia. Szybko okazuje się, że one również, tak jak Lois, są gotowe zrobić wszystko, by odlecieć w kosmos.

Francuski komediodramat w reżyserii Marie-Sophie Chambon to opowieść o szesnastoletniej Lois (w tej roli Laure Duchêne), która od dziecka ma tylko jedno marzenie: polecieć w kosmos, opuścić Ziemię, na której czuje się tak obco. Dziewczyna jest mądra, ma talent do matematyki i fizyki.

O przełamywaniu barier

Reżyserka filmu „100 kilo do gwiazd” - Marie-Sophie Chambon - stworzyła wzruszającą, pełną humoru opowieść o dorastaniu, rodzinie, przyjaźni i przełamywaniu własnych barier. Ale przede wszystkim o spełnianiu marzeń, nawet tych najbardziej nieosiągalnych.

Nagroda widzów

„100 kilo do gwiazd” ma już na swoim koncie nagrodę publiczności międzynarodowego festiwalu My First 2019, na którym rywalizowały ze sobą produkcje dla dzieci z całego świata. Film od 8 listopada w kinach. Polecamy, nie tylko dla młodych widzów.

Zobacz zwiastun filmu "100 kilo do gwiazd":