11. Bella Skyway Festival w Toruniu – od Chinatown po ogromny namiot projekcyjny

11. Bella Skyway Festival w Toruniu zbliża się wielkimi krokami . Festiwal co roku zaskakuje widzów z całej Polski i Europy atrakcjami. Tegorocznym motywem jest „Różnorodność miejsca”. Idea zainspirowana pięćdziesiątą rocznicą lądowania człowieka na Księżycu, mierzyć będzie się z nieustannym pragnieniem człowieka do poznawania tego co nowe, doświadczania tego, co na pozór nieosiągalne.

W tym roku mija pięćdziesiąt lat od lądowania człowieka na Księżycu i chcielibyśmy podczas tegorocznego Bella Skyway Festival pokazać wyjątkową rozmaitość wszechświata. – tłumaczy Sylwia Nurkiewicz, koordynator Bella Skyway Festval.

Co zatem zobaczymy między 20 a 25 sierpnia w Toruniu?

Projekcja w namiocie sferycznym

W samym sercu Torunia, na Rynku Staromiejskim, widzowie będą mogli zobaczyć „Devotion”. To zachwycająca projekcja w formacie 360 stopni autorstwa Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, która zaprezentowana zostanie w nowoczesnym sferycznym namiocie projekcyjnym Polidomes International. Będzie to jedyna płatna instalacja podczas całego festiwalu.