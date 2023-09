11 najlepszych krajów na przygody: tam spędzicie urlop pełen wrażeń. Na liście sporo zaskoczeń. Jak wypadła Polska?

Najlepsze kraje świata – nowy ranking w 10 kategoriach tematycznych

Powstał nowy ranking najlepszych na świecie krajów na przygody. Sprawdźcie, gdzie możecie spędzić urlop pełen wrażeń. Wakacji spędzonych w tych miejscach nigdy nie zapomnicie. R.M. Nunes, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Amerykański portal US News co roku przygotowuje raport, w którym wskazuje najlepsze na świecie kraje w 10 kategoriach.

Raport to efekt poważnych badań - powstaje we współpracy z firmą analityczną WPP i Uniwersytetem Pensylwanii. Opiera się o wyniki ankiet, przeprowadzonych w 87 krajach, w których udział wzięło 17 tys. respondentów. Badanie zakrojone na tak szeroką skalę daje fascynujące wyniki, które mogą posłużyć wam do wybrania najlepszego kraju na kolejną wycieczkę, choćby na jesienny urlop.