13. Festiwal Filmowy Pięć Smaków. Kultura azjatycka w samym centrum Warszawy

13. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków - program

Osiem dni festiwalowych i czterdzieści pełnometrażowych filmów, z czego zdecydowana większość to premiery, także międzynarodowe i europejskie. Tak przedstawia się 13. Festiwal Filmowy Pięć Smaków, który odbędzie się w dniach od 13 do 20 listopada w Kinotece (Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1) oraz w kinie Muranów (ul. Andersa 5)

"W ciągu 13 lat Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków stał się jednym z najważniejszych europejskich wydarzeń w całości poświęconych kinematografiom i kulturze azjatyckiej. Jak co roku, zabierzemy Was w ekscytującą filmową podróż do Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej" - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

W programie festiwalu znajdzie się Nowe Kino Azji czyli sekcja konkursowa, prezentująca 11 najnowszych i najodważniejszych filmów autorskich regionu. Japonia: Out of Focus to z kolei sekcja prezentująca nowe pokolenie twórców mających niekonwencjonalne i śmiałe pomysły. Czeka nas także retrospektywa filmów Fruit Chana, wybitnego twórcy z Hongkongu.