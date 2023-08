13 najlepszych atrakcji Chorwacji na niezapomniane wakacje i urlop. Najciekawsze zabytki, wyjątkowe plaże, zaskakujące muzea, skarby UNESCO Redakcja

Zastanawiacie się, co warto zobaczyć i zrobić w Chorwacji w czasie urlopu lub wakacji? Możliwości jest bardzo wiele - ten kraj naprawdę potrafi zaskoczyć i zachwycić. Nie brak tu pięknych plaż, światowej sławy zabytków, miejsc wpisanych na listę UNESCO i parków narodowych, chroniących niesamowitą przyrodę. Przygotowaliśmy dla was przewodnik po 13 najlepszych atrakcjach Chorwacji w sam raz na urlop czy wakacje. Co warto zobaczyć w Zagrzebiu, Splicie czy Dubrowniku? Gdzie wybrać się na żaglówki? Gdzie grają Morskie Organy i w których miejscach kręcono „Grę o Tron”? Zapraszamy do przewodnika po 13 najfajniejszych atrakcjach Chorwacji.