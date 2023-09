15. edycja festiwalu "Warszawa w budowie". Tym razem o upałach i wysokich temperaturach w miastach

W Muzeum Woli właśnie rozpoczyna się festiwal "Warszawa w budowie". To festiwal miejski, który porusza ważne dla miasta tematy, którego w tym roku mamy już 15. edycje. "Warszawa w budowie" odbywa się w wielu różnych punktach miasta, natomiast główna wystawa, która opowiada o historii wzrostu temperatur w mieście, o tym jak radzić sobie z upałami i jakie są strategie obniżania temperatur dla miast, jest w Muzeum Woli na ulicy Srebrnej. To jest niezwykle ciekawa wystawa, która wiele mnie nauczyła i myślę, że zainteresuje zarówno dorosłych jak i dzieci. Warto wybrać się tutaj z rodzinami. Wystawa będzie trwać dużo dłużej niż sam festiwal, bo prawie pół roku. Bardzo zależy nam, aby odwiedzali nas również uczniowie i jak najwięcej klas, ponieważ wzrost temperatur jest naszym realnym i bardzo poważnym problemem i musimy coś z tym zrobić. A wystawa opowiada nie tylko o tym, jak jest źle, ale jak możemy zaradzić tej sytuacji - mówi Karolina Ziębińska-Lewandowska, dyrektorka Muzeum Warszawy.

Tegoroczna edycja festiwalu, zatytułowana "Zimno już było", w ciekawy sposób podchodzi do zagadnień związanych z globalnym ociepleniem i ekstremalnymi temperaturami w miastach. Nie tylko będzie to okazja do zgłębienia się w naukowe aspekty zmian klimatycznych, ale również do odkrycia różnych sposobów, jakie miasta, w tym Warszawa, podejmują, aby radzić sobie z rosnącym ciepłem.

Warto zaznaczyć, że wystawę wzbogacą prace artystyczne polskich i zagranicznych twórców, takie jak praca Olafura Eliassona pt. "Eye see you" z 2006 roku czy filmy autorstwa Karoliny Breguły i Emanuela Leviego, a także fotomontaż Kobasa Laksy. To unikalne połączenie sztuki i nauki, które pozwoli spojrzeć na temat zmieniających się temperatur z różnych perspektyw.

Co warte podkreślenia, tegoroczna edycja festiwalu jest pierwszą, która jest organizowana przez Muzeum Warszawy samodzielnie. Wcześniej, to Muzeum Sztuki Nowoczesnej było głównym partnerem przy realizacji poprzednich edycji. Od teraz festiwal będzie naprzemiennie organizowana przez obie instytucje, co z pewnością przyczyni się do jeszcze większego zróżnicowania i bogactwa wydarzeń klimatycznych w Warszawie.

Tegoroczna odsłona festiwalu "Zimno już było" obiecuje dostarczyć zarówno wiedzy naukowej, jak i artystycznych wrażeń, które pozwolą nam spojrzeć na kwestie klimatyczne i temperatury w zupełnie nowy sposób. To wydarzenie, które nie tylko inspiruje do myślenia, ale również do działania na rzecz naszej planety.