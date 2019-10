2. Bieg Czas Na Wzrok to wyjątkowe wydarzenie o charakterze rodzinnym i sportowym, ale przede wszystkim – charytatywnym. Każdy uczestnik to jedna para okularów, którą organizator przekaże potrzebującym dzieciom. Do pokonania było 5 kilometrów w szczytnym celu. Biegliście? Szukajcie się w naszej galerii zdjęć.