20 najciekawszych imprez i wydarzeń na wiosnę w Warszawie. Oto nasze propozycje. Koncerty, festiwale, targi i pikniki Redakcja Warszawa

Na uczestników Co Jest Grane Festival czeka mnóstwo atrakcji - koncerty topowych polskich gwiazd (m.in. Organka, Margaret, Darii ze Śląska), Targi Książki Kulinarnej przygotowane przez znaną restauratorkę Martę Gessler, doskonałe jedzenie z różnych stron świata, rozmowy z artystami, osobny program atrakcji dla dzieci i wiele innych niespodzianek. Kiedy: 14-15 czerwca, festiwalowe bramy otworzą się o godzinie 16:00 Gdzie: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Bilety: od 74 zł

Co robić w Warszawie wiosną? O tej porze roku stolica oferuje mnóstwo atrakcji! Ładna pogoda zachęca do spacerów np. z przewodnikiem, który zdradzi nam mnóstwo ciekawostek o naszym mieście, organizowane są kulturalne wydarzenia, zaczynają się plenerowe targi jedzenia i festiwale muzyczne... Miasto po prostu budzi się do życia! Przygotowaliśmy przegląd najlepszych wydarzeń i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na kwiecień, maj i czerwiec.