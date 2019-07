29. Bieg Powstania Warszawskiego. Oddali cześć powstańcom i pomogli chorej Eryczce

W tym roku już po raz 29. ulicami Warszawy przebiegli uczestnicy chyba najbardziej niezwykłego biegu w Polsce. Organizowany wspólnie z PKO Bankiem Polskim Bieg Powstania Warszawskiego zgromadził na starcie 13 tysięcy uczestników i kilka tysięcy osób, które dopingowały biegaczy. Początek biegu znajdował się na ul. Bonifraterskiej, tuż przy stadionie Polonii Warszawa. Na starcie, oprócz uczestników, pojawili się m.in. powstańcy warszawscy, którzy wspominali wydarzenia sprzed 75 lat i dziękowali biegaczom za pamięć o Powstaniu Warszawskim.

- To nie jest wydarzenie stricte sportowe. Tutaj ludzie nie patrzą na zegarki, jak to wygląda w przypadku innych biegów. Ten bieg rozpoczyna "Rota", która długo się niesie. To wszystko buduje ten bieg. Ciężko o nim opowiadać - o innym powiedziałbym, że biegnę z jakimś celem, że sobie coś założyłem. W przypadku tego biegu - tu wszystko się wewnętrznie przeżywa, ja przynajmniej tak mam. Z tego co pamiętam, to Bieg Powstania Warszawskiego był pierwszym biegiem, od którego zacząłem starty uliczne. Był na tyle mocny, że mnie w tym postanowieniu utrzymał - mówił przed startem Paweł Januszewski, słynny polski lekkoatleta i ambasador programu PKO Biegajmy Razem.