3. Bieg Hutnika 2019 (zdjęcia). Jedyne takie zawody w stolicy!

Bieg Hutnika to bieg przez czynne zakłady oraz opuszczone hale. Na zawodników czekało pokonywanie przeszkód w rodzaju hałd piasku i gruzu oraz rowów z lodowatą wodą. Był to jedyny dzień w roku, gdy na codzień pilnie strzeżona huta otwiera się dla gości z całej polski. Jednak by móc ją "zwiedzić" potrzebna odwagi i dobrej kondycji, bowiem bieg z przeszkodami wymagał nie tylko sprawności i siły, ale też pomysłowości, gibkości czy skoczności. Bieg wiódł nie tylko przez czynne i opuszczone pomieszczenia huty, ale także m.in. przez gęsty las.

To już trzecia edycja biegu z przeszkodami na terenie warszawskiej huty. Pomysłowością wykazywali się nie tylko zawodnicy, ale także organizatorzy, którzy przygotowali szereg pomysłowych przeszkód. Zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji.