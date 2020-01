30 tys. warszawiaków wyjeżdża z miasta za pracą. W tym czasie w stolicy pracuje 250 tys. osób spoza Warszawy

30,6 tys. mieszkańców Warszawy każdego dnia dojeżdża do pracy poza miasto - wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. W tym czasie w stolicy melduje się ponad 250 tys. pracowników z podwarszawskich miejscowości. Dokąd warszawiacy wyjeżdżają za pracą? Mieszkańcy jakich gmin najliczniej zaludniają stołeczny rynek pracy? Szczegóły w artykule poniżej.

Z Warszawy do Piaseczna, do Warszawy z Pruszkowa Warszawa od poniedziałku do piątku jak magnes przyciąga mieszkańców okolicznych gmin. Przepełnione pociągi Kolei Mazowieckich, Szybkiej Kolei Miejskiej czy Warszawskiej Kolei Dojazdowej każdego dnia dowożą do stolicy setki tysięcy napływowych pracowników. Nikogo nie powinno dziwić, że prężnie rozwijające się i zarazem największe miasto w Polsce jest łakomym kąskiem dla szukających zatrudnienia mieszkańców aglomeracji. Jak podaje Urząd Statystyczny - do pracy w Warszawie przyjeżdża 251 tys. osób spoza stolicy. Gminy najliczniej zasilające stołeczny rynek pracy to: Pruszków (5188 osób)

Legionowo (4887 osób)

Ząbki (3842 osób) Warszawiacy na co dzień pracują również z osobami dojeżdżającymi m.in. z Radomia, Płocka, Ostrołęki Ciechanowa i Siedlec.

Jest jednak druga strona medalu. Okazuje się, że istnieje spora grupa mieszkańców, która wyjeżdża za pracą z Warszawy. Zaliczamy do niej ponad 30 tys. osób, czyli tyle, ile na co dzień zamieszkuje popularne kurorty: Zakopane, Giżycko czy Sopot. Gminy z największą liczbą wyjeżdżających do pracy z Warszawy to:

Piaseczno (1617 osób)

Pruszków (1426 osób)

Migracje na rynku pracy Jak informuje Urząd Statystyczny - w Polsce w 2016 r. dojeżdżało do pracy 3273,5 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 30,6% ogólnej ich liczby. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywało znaczne zróżnicowanie przestrzenne. - Spośród wszystkich pracowników najemnych dojeżdżających do pracy w Polsce najwięcej z nich (15,7%) mieszkało w województwie śląskim, gdzie 514,8 tys. osób dojeżdżało poza granice gminy, w której mieszkają. Znaczną liczbę dojeżdżających do pracy zanotowano także w województwach wielkopolskim i mazowieckim (odpowiednio: 398,0 tys. i 376,0 tys.). Najmniej takich osób zamieszkiwało w województwie podlaskim (49,4 tys.) - czytamy w opracowaniu GUS.