372 urodziny warszawskiej Pragi. Darmowe koncerty, imprezy i warsztaty. Dzielnica będzie świętować ponad tydzień

Urodziny Pragi 2020

10 lutego 2020 przypada 372 rocznica nadania Pradze praw miejskich przez króla Władysława IV. Jak co roku w dzielnicy odbędzie się mnóstwo promujących akcji i wydarzeń, zarówno na ulicach, jak i w praskich klubach, kawiarniach, pubach, knajpach, kawiarniach, teatrach, galeriach, kinach i muzeach. Urodziny Pragi rozpoczną się 3 lutego i będą trwać do 15 lutego. W tym czasie będzie można zwiedzać Pragę z przewodnikami, posłuchać wykładów, wziąć udział w warsztatach, posłuchać koncertów, potańczyć, a także podziwiać wystawy. Na większość wydarzeń wstęp jest wolny. Co więcej, wiele praskich lokali przygotowało w tych dniach specjalne promocje.