400 zł dziennie za 70 tys. metrów kwadratowych. Na takich warunkach Bemowo wynajęło miejski park pod Chiński Festiwal Światła

Ostatecznie drogi Legii i wojska rozeszły się, a ponieważ brakowało pomysłu na zagospodarowanie terenu, duża część fortu zaczęła zarastać dziką roślinnością. Latem organizowane są tam wydarzenie kulturalne, w tym m.in. targ śniadaniowy. W ciepłe miesiące teren fortu często wykorzystywany jest do biegania lub spacerów przez okolicznych mieszkańców. Nie brakuje tam także osób z dalszych stron Warszawy, które specjalnie w to miejsce przyjeżdżają ze swoimi zwierzętami.

Zimą fort jest raczej opuszczony. Teren obiektu nie jest zbyt dobrze oświetlony. Przemieszczanie się po nim po zmroku jest zwyczajnie niebezpieczne, a życie pojawia się tam dopiero wraz z nadejściem wiosny. Organizacja w tym miejscu Chińskiego Festiwalu Światła dostarczy mieszkańcom rozrywki, której o tej porze roku wcześniej brakowało. Chętnych do odwiedzenia festiwalu nie brakuje, jednak grupa lokalnych aktywistów była przeciwna wynajmowaniu miejskiego parku na niemal cały zimowy okres prywatnej firmie. Pojawiły się także pytania o koszty całego przedsięwzięcia.

Okazuje się, że Bemowo nie wzbogaci się specjalnie na dzierżawie fortu. Festiwal organizowany jest przez Progresja Music Zone, właściciela muzycznego klubu przy zamkniętym centrum handlowym Fort Wola. Umowa dzierżawy obowiązuje od 8 listopada do 7 lutego. Warunki trudno uznać za niekorzystne dla organizatora. Strony ustaliły, że stawka czynszu wynosi 414,53 zł netto za każdy dzień dzierżawionego gruntu (71 248 metrów kwadratowych) oraz 3,50 zł netto miesięcznie za każdy metr kwadratowy gruntu dzierżawionego z przeznaczeniem na strefę gastronomiczną. Przez cały okres trwania umowy Bemowo zarobi na głównej części umowy 38 tys. zł netto plus zyski ze strefy gastronomicznej. Stawka 414 zł za dzień dzierżawy terenu sprawia, że metr kwadratowy w odniesieniu do całości zajętego gruntu kosztuje organizatora pół grosza dziennie.