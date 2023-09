45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski odbędzie się z końcem września. "To największa impreza biegowa w stolicy"

- Start w takiej imprezie, w Maratonie Warszawskim, jest tak naprawdę deserem, bo najważniejszym daniem, naszym przychodem jest to, że jak się już zapiszemy, to jesteśmy w stanie się zmotywować do tego, żeby coś zmienić w naszym życiu, żeby ruszyć z kanapy, zadbać o swoje zdrowie, zadbać o swoją dietę i przygotowania fizyczne. To jest ten największy przychód, jaki możemy zrobić dla swojego ciała i życia – powiedział nam Marek Plawko, olimpijczyk, były lekkoatleta i sprinter, który weźmie udział w tegorocznym Maratonie Warszawskim.