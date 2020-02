5 powodów aby zrealizować postanowienia noworoczne trenując EMS

O treningu EMS pisaliśmy już kilka miesięcy temu.

Teraz chcemy Wam przedstawić 5 powodów dlaczego warto realizować postanowienia noworoczne dotyczące wyglądu sylwetki za pomocą treningu EMS

1. Czas.

“Nie mam czasu” - słyszeliście to kiedyś? A ile razy ostatnio sami użyliście tego argumentu?

A czy uważasz, że 2 x w tygodniu po 30 minut to dużo?

Podpowiemy, że to tylko 0,6% Twojego czasu w tygodniu! Tak, tak, to szokujące!

Czy ta 1 godzina w tygodniu nie jest warta realizacji swoich postanowień odnośnie sylwetki czy zdrowia? A może warto przez tą 1h porobić coś innego niż zwykle i się “zresetować”

Zadaj sobie pytanie czy tą zaledwie 1h jednak jesteś w stanie poświęcić.

Bo tylko tyle wystarczy Ci na trening EMS!

2. Wydajność i efektywność.

Mimo, że trening EMS trwa krótko jest ona bardzo wydajny. Odpowiada on 2 godzinom spędzonym na siłowni!

Zapytacie: jak to możliwe? Podczas treningu EMS cały czas aktywowanych ok. 90% mięśni Twojego ciała.

Czas realizacji celu to jeden z bardzo ważnych motywatorów do działania. W przypadku EMS po ok. 1 - 2 miesięcy pracy zauważycie tak dużą zmianę w swojej sylwetce (waga, centymetry) czy chociażby w jędrności swojej skóry, że będziecie zmotywowani do dalszej pracy i walki!

Przy zastosowaniu treningu EMS mamy także brak efektu jojo.

3. Brak tłoku i indywidualne podejście.

Wiecie dlaczego dużo osób rezygnuje z ćwiczeń już w lutym? Powód jest prozaiczny: tłok na zajęciach czy siłowni. Niestety to bardzo demotywujące kiedy pakujesz torbę, idziesz do klubu a tam okazuje się, że na zajęciach komplet i Ty już nie wejdziesz.

Podobna sytuacja ma miejsce na siłowni, chcesz ćwiczyć a maszyny zajęte, to samo z bieżniami. Wcale nie jest lepiej jak masz trenera personalnego: nie mają oni wyłączności na maszyny i mimo, że płacisz niemałe pieniądze za trenera to czekasz do maszyny tak samo jak wszyscy inni.

Treningi EMS realizowane są w kameralnych miejscach. Trening zrealizujesz bez przeszkód o umówionej godzinie. W tego typu treningach masz i trenera i sprzęt na wyłączność podczas treningu

4. Bezpieczeństwo

Trening EMS wywodzi się z fizjoterapii. Jest zatem w pełni bezpieczny dla naszego zdrowia i nawet osoby z kontuzjami czy dysfunkcjami mogą z niego korzystać. Co ważne nie używa się podczas niego dużych obciążeń zatem nasze stawy są bezpieczne!

Jest to zatem idealny trening dla tych którzy zaczynają aby zacząć budować mięśnie i kondycję.

Polecamy go także osobom z dużą nadwagą gdyż spora masa ciała wyklucza wiele ćwiczeń fizycznych. I jeśli taka osoba postanawia się odchudzić to zanim zacznie to żeby to robić na fitnessie czy siłowni to …. musi schudnąć. Mamy jednak rewelacyjną wiadomość: ćwiczyć EMS możecie od razu. I co ważne: efekty przyjdą szybko!

5. I najważniejsze: wreszcie osiągniesz to co chcesz!

To, że będzie szybciej, łatwiej i wydajniej pisaliśmy powyżej.

Jednak co najważniejsze będziesz pracować z osobistym trenerem, który dopilnuje tego żebyś w treningu uczestniczył.

Trening EMS wymaga Twojej obecności i zaangażowania. Jednak w Twojej pracy wesprze Cię profesjonalny sprzęt. I duża część efektów zawdzięczamy właśnie temu sprzętowi.

Nie wierzycie? Pisaliśmy także o 2-miesięcznej metamorfozie Wioletty.

