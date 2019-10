5 skutecznych sposobów na bieżące finansowanie rozwoju firmy

Sposób 1: Kredyt z banku

To rozwiązanie, które najczęściej przychodzi do głowy przedsiębiorcom planującym inwestycje w rozwój firmy. Oferta banków jest szeroka, a obecnie niskie stopy procentowe powodują, że również cenowo kredyt wydaje się stosunkowo dostępny. Niestety, rozwiązanie to ma również wady:

* kredyt jest niedostępny dla firm z krótkim stażem rynkowym;

* nie mogą z niego skorzystać firmy w trudnej sytuacji finansowej, np. zalegające z podatkami czy płatnością składek do ZUS;

* firma wnioskująca o kredyt musi posiadać majątek trwały lub tzw. twarde zabezpieczenia.

Sposób 2: Dokapitalizowanie spółki

Brzmi skomplikowanie? I czasami rzeczywiście tak jest. Chodzi bowiem o pozyskanie środków, które nie będą musiały być zwrócone, a które staną się kapitałem własnym firmy. Przykładowo, mogą to być dopłaty istniejących wspólników lub akcjonariuszy. Innym sposobem jest emisja akcji skierowana do obecnych wspólników lub do osób dotychczas niezwiązanych z firmą. Akcje mogą znaleźć się w obrocie publicznym, np. na rynku New Connect, który z założenia przeznaczony jest dla powstających lub młodych spółek, głównie z sektora nowych technologii.

Można również zainteresować firmą fundusze venture capital (VC) lub tzw. aniołów biznesu. Jednak w tym obszarze konkurencja jest zazwyczaj bardzo duża i wygrywają te firmy, które mają innowacyjną, przełomową ofertę. Wpuszczając do spółki nowych udziałowców warto pamiętać, że będzie trzeba podzielić się z nimi zyskami. Z drugiej strony jednak, firma zyskuje dostęp do fachowej wiedzy nowego inwestora.

Sposób 3: Programy pomocowe

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na szczególne traktowanie przez państwo i Unię Europejską. Specjalnie dla nich powstają różnego rodzaju publiczne programy pomocowe. Inicjatywy finansowane przez UE pozwalają na uzyskanie środków na rozwój po znacznie niższej niż rynkowa cenie. Trzeba się jednak liczyć z dość skomplikowanymi procedurami (niektórzy narzekają na dużo biurokracji) oraz ograniczoną dostępnością - regionalną, branżową i czasową.

W ostatnich latach wzrosło również znaczenie publicznych funduszy w finansowaniu start-upów. Warto sprawdzić programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz krajowych akceleratorów, z których większość powstała dzięki uruchomionemu w 2017 roku przez PARP programowi Scale Up, opartemu o partnerstwa publiczno-prywatne.

Firmy zainteresowane tymi formami finansowania powinny zajrzeć na stronę https://www.startup.pfr.pl/pl/. Jest to tzw. internetowe „jedno okienko” dla innowatora, gdzie zgromadzone zostało blisko sto programów wsparcia, które obejmują m.in. doradztwo i szkolenia oraz wszelkie programy akceleracyjne. Warto również pamiętać o programach Komisji Europejskiej, takich jak np. Horizon 2020.

Sposób 4: Dbaj o płynność finansową!

Firmy, które chcą finansować rozwój z oszczędności lub środków własnych powinny szczególnie dbać o przepływy pieniężne. Blisko jedna trzecia przedsiębiorców badanych przez Bibby Financial Services w ramach Global Business Monitor 2019, uznała, że płynność finansowa to największe wyzwanie, z którym muszą się mierzyć obecnie i w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Większe obawy budzi tylko wzrost kosztów (na ten problem zwraca uwagę 42 proc. badanych).

Płynność finansowa mniejszych firm często jest zagrożona z powodu długich (30 – 90 dni) terminów płatności na fakturach oraz opóźnień ze strony odbiorców. Dlatego warto rozważyć faktoring. Jedni uznają to za formę finansowania zewnętrznego – trzeba przecież złożyć wniosek i wypełnić określone procedury, inni traktują to jako przyspieszenie spływu płatności, a więc pieniędzy, które się przecież firmie należą.

Ale, jak mówi ekspert spółki Bibby Financial Services oferującej faktoring dla firm, faktoring to nie tylko finansowanie; to także szereg usług ułatwiających prowadzenie biznesu:

* administrowanie i monitorowanie spłat od kontrahentów;

* windykacja należności od kontrahentów;

* przejecie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (w przypadku faktoringu bez regresu, czyli pełnego);

* weryfikacja potencjalnych kontrahentów, również na rynkach zagranicznych;

* pomoc w prowadzeniu biznesu eksportowego.

Sposób 5: Faktoring i leasing w dobrym związku

Firmy rozpoczynające działalność spotykają się często z trudnościami w pozyskaniu kapitału na zakup maszyn i urządzeń. Dlatego parki maszynowe, linie produkcyjne, flotę pojazdów czy sprzęt IT biorą w leasing. Podobnie postępują firmy rozwijające działalność: ze względów podatkowych wolą skorzystać z leasingu, niż kupować środki trwałe na własność.

Praktyka pokazuje, że wiele firm ma trudności z terminowym regulowaniem rat leasingowych. Przyczyną tego stanu rzeczy są zatory płatnicze, spowodowane długimi terminami płatności. Finansowanie działalności kredytem obrotowym jest dla wielu firm trudne, a wręcz prawie niemożliwe, ponieważ, korzystając z wyleasingowanych środków produkcji, nie posiadają majątku trwałego, istotnego w ocenie wiarygodności kredytowej przeprowadzanej przez instytucje bankowe.

W przypadku finansowania za pomocą faktoringu wartość majątku nie jest oceniana. Faktor bierze pod uwagę przede wszystkim wypłacalność odbiorców firmy. Jeśli firma zatem rozwija się i korzysta z leasingu, to powinna również rozważyć finansowanie bieżącej działalności za pomocą faktoringu. Jest to również dobre rozwiązanie dla firm przeżywających trudności finansowe: w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy faktorem, firmą leasingową i klientem, środki uzyskane z faktoringu przekazywane są bezpośrednio na poczet raty leasingowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu restrukturyzacja firmy przebiega szybciej i sprawniej. Osoby zainteresowane zastosowaniem faktoringu powinny zajrzeć na stronę https://www.bibbyfinancialservices.pl.

Historia przedsiębiorcy

Firma Art Progres, działająca w branży reklamowej, specjalizująca się w projektowaniu materiałów ekspozycyjnych do sieci handlowych, zatrudnia 50 osób

Art Progres ma na swoim koncie już kilkanaście patentów. Ostatnio firma wprowadziła do oferty innowacyjną lodówkę typu open-front „do samodzielnego montażu” przez przedstawiciela handlowego na miejscu w sklepie. Lodówka, nazwana Unicooler, pozwala na łatwy branding, dobrze eksponuje zawartość, nadaje się do przechowywania i napojów, i produktów żywnościowych, takich jak nabiał czy wędliny, a jednocześnie jest wyjątkowo wygodna w transporcie. Grzegorz Wielopolski, właściciel Art Progres, uważa, że wcale nie jest łatwo robić innowacje w małej firmie; w zasadzie musimy ona liczyć tylko na siebie, nie dostanie bowiem żadnego instytucjonalnego wsparcia finansowego. Prace nad Unicoolerem trwały 2 lata. W tym czasie firma finansowała się wyłącznie z zysku. Właściciel podkreśla, że byłoby to niemożliwe bez faktoringu, który gwarantuje utrzymanie płynności finansowej.