50 zabytkowych maszyn wróciło do Fabryki Norblina w Warszawie. Zobaczymy je w wyjątkowym muzeum

Kolekcja ciągów technologicznych dawnej Walcowni Metali Warszawa należy do najciekawszych zabytków tego typu.

Zabytkowe maszyny wracają do Fabryki Norblina

50 historycznych maszyn, w tym 42 wpisane do rejestru zabytków z sukcesem przeszły niezwykle wymagające główne prace konserwatorsko-restauratorskie. Teraz maszyny stanowiące ciąg technologiczny Walcowni Metali Warszawa powrócą do Fabryki Norblina, gdzie będzie można je podziwiać w jednej z czterech ścieżek zwiedzania w Muzeum Fabryki Norblina. Kolekcja należy do najciekawszych zabytków tego typu. _- Dzięki ogromnej pracy włożonej przez nas w działania konserwatorskie w ostatnich dwóch latach, zmierzamy do efektu, w którym widz zobaczy maszynę w takiej formie, jakby obsługujący ją robotnik dopiero co zszedł z linii produkcyjnej _– mówi Michał Bogusławski z firmy Monument Service, która jest odpowiedzialna za wykonanie prac konserwatorsko restauratorskich Fabryki Norblina.