500+ Warszawa. Mieszkańcy stolicy otrzymywali co miesiąc 70 mln zł. Teraz zapotrzebowanie zwiększyło się dwukrotnie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski martwi się o wypłatę świadczenia 500+ dla mieszkańców miasta w ostatnim kwartale 2019 roku. Zdaniem prezydenta stolicy, nie ma planu zabezpieczającego środki pieniężne dla wszystkich rodzin, które złożyły wniosek o otrzymanie świadczenia. Miasto opublikowało sprawozdanie finansowe pokazujące jak rośne zapotrzebowanie na program 500+ przez warszawiaków. Szczegóły w tekście poniżej.

500+ w Warszawie - czy będą problemy z wypłatą świadczenia? W lipcu weszła w życie zmiana przepisów dotyczących korzystania ze świadczenia 500+. Zniesiono kryterium dochodowe, a świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko. W Warszawie złożono wiele nowych wniosków, a to oznaczało, że rząd będzie musiał stolicy przelać więcej pieniędzy na realizację programu. W pierwszym półroczu, urząd miasta otrzymywał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niecałe 70 mln zł miesięcznie na wypłatę 500+. Od lipca kwota przeznaczana na świadczenie w Warszawie wzrosła niemal dwukrotnie. W lipcu zapotrzebowanie zwiększyło się do 110 mln zł, w sierpniu do 161 mln zł, zaś we wrześniu sięgnęło 198 mln zł. To wynik kumulacji, ponieważ wnioski składane w lipcu wypłacane były dopiero we wrześniu. ZOBACZ: Oficjalne dane. Na co rodzice wydają pieniądze z programu 500 plus w Warszawie?

Rafał Trzaskowski widząc rosnące zapotrzebowanie na 500+ w stolicy, napisał 13 września list do premiera Mateusza Morawieckiego, sygnalizując, że kwota zabezpieczona na ten cel dla Warszawy może okazać się niewystarczająca. Rząd zareagował bardzo szybko. 3 dni później Warszawa otrzymała przelew na 21 mln, zaś w ciągu kolejnych 3 dni na jej konto trafiło ponad 72 mln zł. Ostatnia wrześniowa transza do stołecznego ratusza trafiła 26 września i było to 18 mln zł.

Wypłaty 500+ w Warszawie w 2019 roku: Styczeń - 69 mln zł

Luty - 69 mln zł

Marzec - 67 mln zł

Kwiecień - 67 mln zł

Maj - 66 mln zł

Czerwiec - 68 mln zł

Lipiec - 110 mln zł

Sierpień - 161 mln zł

Wrzesień - 198 mln zł

Październik - 192 mln zł (prognozowane)

Listopad - 168 mln zł (prognozowane)

Grudzień - 121 mln zł (prognozowane)

Z szacunków Warszawy wynika, że na płynne wypłaty do końca roku potrzebne jest ponad 480 mln zł. Władze stolicy oczekują od rządu jasnej deklaracji, co do terminu podpisania planu dotacji dla Miasta st. Warszawy do końca roku oraz terminowego przekazywania środków na wypłaty z programu „Rodzina 500+”. W tej sprawie prezydent Rafał Trzaskowski wystosował 30 września pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Naszym wspólnym priorytetem powinna być dobra współpraca w zakresie wspólnie realizowanych zadań, a przede wszystkim zadowolenie beneficjentów programu Rodzina 500+ - mieszkańców Warszawy – zapewnia w liście prezydent stolicy. ZOBACZ TEŻ: Mercedesy, lustra weneckie i sztućce z czystego srebra. To prywatny majątek władz Warszawy

