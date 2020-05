5G, Warszawa. Udostępniono mapę sieci 5G. Sprawdź, gdzie złapiesz zasięg w stolicy

- Kiedy ktoś mnie pyta, co to jest 5G, odpowiadam: to nowa jakość internetu i po prostu wolność. 5G to możliwość pełnego i swobodnego korzystania w sposób bezprzewodowy ze wszystkiego, co daje internet w dowolnym miejscu, w jakim się znajdujemy – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategicznych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.