600 miejsc parkingowych do likwidacji? Mieszkańcy protestują przeciwko zmianom na Broniewskiego

„Zazieleńmy ulice Bielan” to projekt, który w zamierzeniu ma zwiększyć ilość roślinności i przestrzeni do wypoczynku na świeżym powietrzu dla mieszkańców Bielan. Zdaniem części mieszkańców jednak, wprowadzane zmiany odbyć się mają likwidacją miejsc parkingowych, w miejscu których pojawić się ma plac i skwer. Dla autorów petycji jednak skutkować to będzie "drastycznym pogorszeniem się bezpieczeństwa na drodze i spowoduje zmniejszenie płynności ruchu na jednej z głównych ulic Bielan" - argumentują mieszkańcy. W planach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy jest między innymi zwężenie ulicy Broniewskiego, nasadzenie nowych drzew i krzewów i organizacja skweru.

Przeciw likwidacji

Stanowczo protestujemy przeciwko likwidacji/ograniczeniu parkingów usytuowanych wzdłuż ulicy Broniewskiego (na tzw. pasie rezerwy), w ramach projektu „Zazieleńmy ulice Bielan”, który przewiduje zastąpienie obecnych ponad 600 miejsc postojowych, ścieżką rowerową i szpalerem drzew, oraz przewiduje zwężenie ulicy Broniewskiego w celu wyznaczenia 100 równoległych miejsc postojowych na jezdni, co będzie skutkować, drastycznym pogorszeniem się bezpieczeństwa na drodze i spowoduje zmniejszenie płynności ruchu na jednej z głównych ulic Bielan - czytamy w petycji skierowanej do dzielnicy.