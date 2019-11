68. rocznica rozpoczęcia produkcji w FSO. Uczcili to zlotem zabytkowych aut pod warszawską fabryką [ZDJĘCIA]

W niedzielę 10 listopada odbył się zlot zabytkowych samochodów pod warszawską fabryką FSO. Okazja do spotkania fanów motoryzacji z poprzedniej epoki była nie byle jaka, bo rozchodziło się o 68. rocznicę rozpoczęcia produkcji w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu.

W październiku 1950 radzieckie zakłady GAZ przekazały do Biura Konstrukcyjno-Badawczego dokumentację techniczną licencyjnego samochodu, gdzie została ona przetłumaczona oraz zaadaptowana do polskich warunków. Do końca 1951 przekazano też 500 kompletów części do montażu. Pierwsza Warszawa M-20 zmontowana z części sprowadzonych z ZSRR zjechała z taśmy montażowej 6 listopada 1951 o godzinie 14:00 - czytamy w opisie wydarzenia.