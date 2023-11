72 lata temu z taśmy produkcyjnej FSO zjechała pierwsza Warszawa M-20. Tak wyglądał jej pierwowzór

Powojenne plany motoryzacyjne

Jednak interwencja Stalina spowodowała zatrzymanie budowy i wycofanie się strony polskiej z umowy. Władze komunistyczne uważały, że kraje socjalistyczne powinny ze sobą współpracować i niepożądane jest wspieranie zachodnich kapitalistów. Polscy komuniści zerwali kontrakt z włoskim producentem i uzupełnili polsko-sowiecką umowę z 26 stycznia 1948 r. o punkt mówiący o wybudowaniu kompletnej fabryki samochodów osobowych Pobieda wraz z licencją na produkcję tychże. W styczniu 1950 r. Polska zakupiła dokumentację i maszyny do produkcji, przestarzałej już wówczas konstrukcji, GAZ-M-20 Pobieda, znanej w Polsce jako Warszawa M-20.

Po zakończeniu II wojny światowej rząd zdecydował się na odbudowę polskiego przemysłu motoryzacyjnego, którego początki sięgały 1919 r. W 1947 r. nawiązano kontakty z przedwojennym partnerem, Fiatem. Doszło do podpisania umowy, na mocy której Włosi mieli wybudować w Polsce fabrykę i rozpocząć produkcję modeli Fiat 508, a następnie Fiat 1100.

Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu

Fabryka Samochodów Osobowych miała być fabryką samowystarczalną, która przy dwuzmianowym systemie pracy, wytwarzać miała wszystko – od podkładek, śrub i nakrętek po główne podzespoły i gotowe pojazdy. 6 listopada 1951 r. z taśmy produkcyjnej FSO zjechała pierwsza Warszawa M-20 zmontowana z części sprowadzonych z ZSRS. Był to pierwszy w powojennej historii Polski samochód produkowany seryjnie. Jednostkę napędową stanowił benzynowy silnik dolnozaworowy M-20 o pojemności skokowej 2120 cm³.

19 września 1953 r. zmontowano pierwszy silnik M-20 w całości wykonany z polskich części. W marcu 1954 r. wykonano z polskich części pierwsze nadwozie, natomiast w lipcu rozpoczęto seryjną produkcję mostów napędowych, wałów napędowych oraz przekładni kierowniczych. W samochodzie już od początku produkcji wykorzystywano przestarzałe rozwiązania. Układ hamulcowy wymagał regulacji co 2000 km, wymiana olejów i filtrów przewidziana była co 5000 km. Poza tym konstrukcja, dzięki swojej prostocie, nie przysparzała użytkownikowi większych kłopotów. Pierwsza, w całości z polskich części, zbudowana Warszawa M-20 zjechała z taśmy produkcyjnej w 1956 r. Ta konstrukcja była produkowana do 1964 r.