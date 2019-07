75. rocznica Powstania Warszawskiego. Utrudnienia na drogach 1-5 sierpnia. Zamknięte ulice, liczne objazdy, zmiany tras autobusów

Tego dnia zaplanowano uroczystości na pl. Krasińskich i w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. W godz. 12.00-24.00 zamknięta dla samochodów będzie ul. Długa od ul. Miodowej do J. Kilińskiego, a w godz. 16.00-24.00 także ulice Miodowa i Bonifraterska od ul. Kapucyńskiej do Świętojerskiej oraz ul. Świętojerska od gen. W. Andersa do Bonifraterskiej. W czasie, gdy ulica Miodowa będzie nieprzejezdna, autobusy linii: 116, 178, 180, 503, 518, N44 będą jeździły objazdami.

Uroczystości będą również przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej. Od godz. 14.00 do godz. 21.00 (linia 912 w godz. 17.30-20.00) będą kursowały specjalne linie autobusowe: 912, 922, 944, 970 i 980, które z Cmentarza Wojskowego będą jeździły: 912 do Cmentarza Wolskiego, 922 do stacji metra Marymont, 944 do Dworca Centralnego, 970 do Dworca Wschodniego i 980 na ulicę Chełmską.

Wieczorem warszawiacy zaśpiewają (nie)zakazane piosenki. Koncert odbędzie się na pl. marsz. J. Piłsudskiego. W godz. 18.30-24.00 wyłączone z ruchu będą ulice: Królewska (od ul. Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Mazowiecka (od ul. R. Traugutta), Wierzbowa (od ul. Niecałej) i pl. marsz. J. Piłsudskiego. Na objazdy skierowane zostaną autobusy linii: 102, 105, 107, 111, 116, 118, 128, 175, 178, 222, 503, 518, 980, E-2, N44.