79. rocznica Powstania Warszawskiego. Stworzono nową trasę turystyczną: „śladów Powstania można wręcz dotknąć”

1 sierpnia o godzinie 17.00, jak co roku, cała Polska zatrzyma się, by oddać hołd uczestnikom i uczestniczkom Powstania Warszawskiego. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków chce przypomnieć, że bohaterski zryw trwał aż sześćdziesiąt trzy dni, a jego śladami są nie tylko pamiątkowe tablice. To też m.in. pozostałości po wybuchu przy ulicy Rakowieckiej 4, rzeźby z wysadzonego przez Niemców Pałacu Brühla czy postrzeliny w dawnym budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, czyli Pasty. Budynek został zdobyty przez Powstańców 20 sierpnia i aż do dnia kapitulacji pozostał w ich rękach, stając się jednym z najważniejszych symboli walczącej Warszawy. Zachęcamy do spacerów „Śladami Powstawania Warszawskiego” i odkrywania tych miejsc – opisał dyrektor NIKZ.