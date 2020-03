8 lat więzienia za przerwanie kwarantanny. Co grozi nam za niepodporządkowanie się ograniczeniom?

Ucieczka z kwarantanny? "Prison Break" po polsku

Większość Polaków pozostała w trakcie trwającej epidemii w domach. Część osób została do tego zmuszona przez nałożoną kwarantanne. Przeważająca większość poddanych takim ograniczeniom pozostaje w domu. Nieliczni jednak decydują się na to, by samowolnie opuścić na przykład szpitalny oddział. To miało miejsce, chociażby w przypadku mieszkańca Legionowa, którego brawurową ucieczkę ze szpitala śledziły media. Na szczęście dla wszystkich, plan ucieczki się nie powiódł. Mężczyzna został złapany przez policję i odtransportowany z powrotem do warszawskiego szpitala.

Uciekinier odpowie za swój czyn

W większości takich przypadków, na uciekiniera bądź uciekinierkę można nałożyć karę grzywny wysokości 500 złotych. Jednak, gdy dana osoba narazi innych na zarażenie, może otrzymać nawet karę pozbawienia wolności. Regulują to przepisy Kodeksu Karnego, a konkretniej artykuł 165: