800 mieszkań, sklepy, restauracje i punkty usługowe. Tak będzie wyglądać najnowocześniejsze osiedle w Warszawie

Najnowocześniejsze osiedle w Warszawie. Budowa ruszy w tym roku

Planowana inwestycja to przedsięwzięcie dewelopera Aurec Home. Według założeń inwestora osiedle składać ma się z 6-7 kondygnacyjnych budynków, w których powstanie około 800 mieszkań. Powierzchnia lokali wyniesie od 35 do aż 100 m2. Poza tym powstaną również liczne bary, restauracje, kawiarnie, a także sklepy i punkty usługowe. Osiedle ma być wyposażone w inteligentne technologie oraz nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Począwszy od pierwszego etapu budowy deweloper deklaruje stosowanie materiałów budowlanych przyjaznych dla środowiska.

- Na budowę nowego osiedla wybraliśmy Ursus, ponieważ jest to bardzo silnie rozwijający się rejon Warszawy, który przyciąga młodych mieszkańców, głównie ze względu na dogodny dojazd do pracy czy centrum miasta oraz bliską odległość do przestrzeni rekreacyjnej, usługowej i handlowej. Projekt kierujemy przede wszystkim do młodych małżonków, singli, jak i par spodziewających się nowych członków rodziny. Cenowo będzie się wpisywał w ekonomiczny segment rynku, ale przy zachowaniu charakterystycznych dla naszej firmy takich elementów inwestycji, jak wysoka jakość mieszkań, dbałość o części wspólne oraz udogodnienia dla mieszkańców – mówi Shraga Weisman, prezes i współwłaściciel Aurec Home.