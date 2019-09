A bite of China. Przed nami największy chiński festiwal kulinarny w Warszawie [ZDJĘCIA]

Restauracja Cesarski Pałac, Parnik, Restauracja Bliss, Modern China, Pańska 85, Dynasty Restaurant.pl, XingLong, Restauracja Tian House, Great Wall Restauracja, Restauracja Pekin Duck, ShangHai Garden oraz Tang Hotpot zapraszają do odkrywania nowych smaków. Co ważne, w czasie trwania festiwalu w każdym z lokali otrzymamy 10 procent rabatu na zamówienia. Niektóre z nich przygotowały też specjalne menu.

Jak mówi chińskie przysłowie: „_Zwykłemu ludowi jedzenie zastępuje niebo_”. Na wschodnie wiedzą też, że jedzeniem łatwiej trafić do czyjegoś serca. Nie trzeba jechać do Chin, aby się o tym przekonać. W dniach 18-22 września mieszkańcy stolicy będą mogli udać się w daleką podróż nie oddalając się od domu. Wszystko za sprawą Festiwalu Kulinarnego A bite of China odbywającego się w dwunastu warszawskich restauracjach oferujących dania kuchni chińskiej.

Cesarski Pałac znany jest z pysznej kaczki po pekińsku czy tofu na ostro. Jak mówi nam właściciel lokalu, Guo Changzghu, kuchnia to nie jedyne co ma do zaoferowania. - Nie chodzi tylko o to, aby skosztować chińskich potraw, ale także o to, aby poczuć klimat dalekiego kraju, jego specyficzny nastrój. U nas możecie poczuć się jak na wschodzie za sprawą oryginalnego wystroju – podkreśla Changzghu i dodaje: - Nasza restauracja ma już 20 lat, więc większość gości doskonale wie po jakie smaki przychodzi. Jeśli jednak ktoś odwiedza nas po raz pierwszy, chętnie mu doradzamy w wyborze.

Zobaczcie nasze zdjęcia z restauracji Cesarski Pałac