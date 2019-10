adidas Runners x Warsaw Night Mile. W Warszawie odbył się nocny bieg przez Most Świętokrzyski [ZDJĘCIA]

Adidas Runners x Warsaw Night Mile. W sobotnią noc 19 października 2019 r. odbył się wyjątkowy bieg w stolicy. W rytmie energetycznej muzyki warszawiacy zmierzyli się z dystansem 1 mili. Adidas Runners x Warsaw Night Mile to m.in. bieg przez pięknie oświetlony Most Świętokrzyski oraz trasa ze specjalnym odcinkiem na ostatnich 100 metrach. My też tam byliśmy! Zobacz zdjęcia z biegu w naszej galerii zdjęć.