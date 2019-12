adidas wysyła porcję granulek Boost w kosmos

W listopadzie tego roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - adidas rozpoczął współpracę z U.S. National Laboratory na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS NATIONAL LAB.

To właśnie tam zostanie wysłana innowacyjna technologia Boost, gdzie astronauci NASA poddadzą ją eksperymentom w przestrzeni kosmicznej, 408 km od Ziemi. Granulki Boost powrócą na Ziemię w celu ich dokładnej analizy. Może mieć ona ogromne znaczenie w wykorzystaniu technologii w butach do biegania, a to dopiero początek współpracy adidasa z ISS NATIONAL LAB.

Aby podkreślić wyjątkowość pozaziemskiego wydarzenia, adidas Runners Warsaw uruchamia specjalne treningi dla swoich Ziemskich fanów. W tygodniu 16 - 22 grudnia odbędzie się cykl “kosmicznych” treningów podczas, których sztab wyspecjalizowanych trenerów zadba kompleksowo o kondycję uczestników. Uczestniczyć w nich może KAŻDY i są bezpłatne. Wystarczy zarejestrować się w aplikacji adidas Running by Runtastic i zapisać na wybrane treningi - zapisy już od 13 grudnia godzina 15!