Afera o pieniądze dla "Palucha". Czy to prawda, że w tym roku schronisko dostanie ponad milion złotych mniej?

W poniedziałek, 25 listopada Oliwer Kubicki, radny Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że miasto chce przeznaczyć na schronisko „Na Paluchu” milion złotych mniej, niż w ubiegłym roku. Na swoim profilu na Twitterze napisał: „Warszawska miłość do zwierząt w stolicy @trzaskowski\ w praktyce. Milion zł chcą zabrać schronisku "Na Paluchu". Wg dyrektora rozkłada to ich na łopatki. Budżetowe #draństwo”. _ Taką informacją podzielił się będąc na spotkaniu dotyczącym projektu budżetu na 2020, który omawiany był na Komisji Ochrony Środowiska.

Sprawa bardzo szybko wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Internauci nie szczędzili krytycznych słów wobec prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. W komentarzach pisali m.in. „Milion "poszedł" na palety. Trzeba dokonać przesunięć, żeby bilans wyszedł na zero”, „To tyle, nie chyba nawet więcej, ile wydał na drewniane palety na środku ulicy. To najgorszy Prezydent Warszawy jakiego kiedykolwiek mieliśmy, ale przecież jest taki nowoczesny i progresywny no całkiem jak Macron”.

Z kolei Marek Szolc, przewodniczący miejskiej komisji ochrony środowiska w poniedziałek poinformował, że prawdą jest, iż propozycja budżetu, którą radni dostali do zaopiniowania faktycznie zawierała obniżkę środków dla schroniska - z 9,8 mln złotych w roku 2019 do 8,3 mln złotych w roku 2020.

- Te kwoty zostały połączone w budżecie na rok 2019, ale nie są jeszcze możliwe do zdefiniowania na rok 2020 – tłumaczy Glusman.

Niefortunne porównanie

W konferencji udział wziął także Henryk Strzelczyk, dyrektor schroniska „Na Paluchu”, który dokładnie wyjaśnił, że ten dodatkowy milion, którego rzekomo brakuje to dotacja, która dopiero dociera do schroniska, jeśli zostanie zawarte porozumienie międzygminne (gmina Piaseczno, gmina Góra Kalwaria, gmina Raszyn).

- Mam zapewnienie ze strony Urzędu Miasta, że dotacje w całości trafiają do schroniska. Tu doszło niefortunnie do porównania budżetu z dotacją z 2019 roku do propozycji budżetu bez dotacji – wyjaśnia Henryk Strzelczyk.

Chodzi zatem o to, że w budżecie na 2020 rok nie dopisano jeszcze kwoty dotacji, bo nie jest ona po prostu znana. To, ile dokładnie wyniesie dotacja, zależy od liczby zwierząt, które trafią w przyszłym roku do schroniska. Urzędnicy szacują jednak, że będzie zbliżona do tej tegorocznej i wyniesie około miliona złotych.