Afera plażowa w Warszawie. Sprawa z Białołęki trafiła do prokuratury. "Istnieje możliwość popełnienia przestępstwa"

Wówczas stołeczni urzędnicy tłumaczyli, że urządzenia (przypomnijmy - półtorej miesiąca po oddaniu ich do użytku) zlokalizowane na nowej białołęckiej plaży wymagają konserwacji. Kamil Dąbrowa, rzecznik stołecznego ratusza mówił, że to efekt konsultacji z Państwowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Jak dowiedział się serwis tvnwarszawa.pl - PINB faktycznie przeprowadził kontrolę urządzeń, jednak nie wszczął w tej sprawie żadnego postępowania. Przedstawicielowi Zarządu Zieleni zalecono konserwację niedopracowanych obiektów, natomiast nie była to formalna decyzja.

"Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury"

Tymczasem sprawa białołęckiej plaży trafiła już nawet do prokuratury. Wszystko za sprawą lokalnych radnych, którzy zarzucają urzędnikom nieodpowiedzialne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.

Niniejszym zawiadamiamy, iż istnieje możliwość popełnienia przestępstwa niegospodarności (...) poprzez niegospodarność środkami publicznymi w kwocie ponad 102 tys. zł polegającą na zamówieniu i wykonaniu w grudniu 2019 r. urządzeń małej architektury, ze środków Budżetu Partycypacyjnego na terenie należącym do Spółki Wody Polskie, pod nazwą zadania inwestycyjnego Plaża na Białołęce (...), a następnie w dniu 19.02.2020 r. zdemontowanej, rozebranej i usuniętej - czytamy w piśmie, jakie trafiło do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga.

Czy Zarząd Zieleni obawia się zawiadomienia? Postawa stołecznych urzędników nie wskazuje na to, by mieli sobie cokolwiek do zarzucenia. Jak mówiła nam przed tygodniem Anna Stopińska z Zarządu Zieleni - "demontaż wykonywany jest w ramach prac własnych Zarządu Zieleni, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a wszystkie urządzenia, po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych i dopełnieniu formalności wrócą wiosną nad Wisłę". Czy to rzeczywiście uzasadnione wytłumaczenie? Pamiętajmy, że serwis urządzeń, wynajem ciężkiego sprzętu, jak i wyrównywanie terenu przecież kosztuje, niezależnie czy koszt ten pokryje Zarząd Zieleni czy Budżet Obywatelski. Ostatecznie jednak to prokuratura stwierdzi, czy w ramach inwestycji rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa.