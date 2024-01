Akademia Pana Kleksa. Gdzie kręcono znany film? Także w Warszawie

Na początku roku do kin wszedł film „Akademia Pana Kleksa”. To dość luźna wariacja na temat bajki Juliana Tuwima. Historia, w wersji Macieja Kawulskiego jego znaczcie bardziej współczesna. Zaczyna się bowiem w dzisiejszym Nowym Jorku czy Katowicach. Bohaterem nie jest Adaś Niezgódka, a Ada. Poza tym współczesna wersja w wielu miejscach nawiązuje czy odnosi się do kultowego filmu z lat 80.