Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie królewska i coraz nowocześniejsza

Pałac pięknieje

Gmach nad Wisłą

„Nowoczesne centrum”

Wkład MKiDN

Prace na Myśliwieckiej

Ile to kosztuje?

Strategia rozwoju

Królewska ASP

Wspomnijmy jeszcze o innej, symbolicznej zmianie. 25 kwietnia 2023 r. Senat Akademii Sztuk Pięknych wydał Uchwałę nr 17, w której czytamy: „Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pozytywnie opiniuje wniosek pana rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego o zmianę nazwy uczelni z Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie na Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie”.

Zgodnie z obowiązującym prawem zmiana nazwy uczelni dokonywana jest w drodze ustawy, co oznacza, że w pierwszej kolejności uchwała została przekazana do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który jest uprawniony do nadania dalszego biegu sprawie. Co dalej? W pierwszej kolejności będzie prowadzony proces legislacyjny na etapie rządowym, następnie – w przypadku jego pozytywnego zakończenia – rozpocznie się etap sejmowy. Potem ustawa o zmianie nazwy uczelni trafi do podpisu prezydenta RP.