Akcesoria są ważne

Gdy manager przychodzi do swojego miejsca pracy i siada przy biurku, jednym ruchem umieszcza komputer w stacji dokującej, by po chwili móc pracować przy odpowiednio dużym monitorze lub nawet kilku, używając wygodnej klawiatury i myszki, zwiększając efektywność i poprawiając ergonomię pracy. Które urządzenia wybrać – postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Po pierwsze – stacja dokująca

Na liście akcesoriów niezbędnych dla użytkowników notebooków z pewnością powinna znaleźć się stacja dokująca, jako element integrujący komputer z pożądanymi peryferiami. W ofercie Lenovo jest największy wybór takich „docków”. Najpopularniejsze niezmiennie wśród klientów biznesowych są mechaniczne stacje dokujące. Wyposażone w cały szereg złączy audio/wideo, portów USB wszystkich standardów, dostępu do sieci umożliwiają podłączenie jednym ruchem szerokiej gamy urządzeń takich jak kilku monitorów, myszki, klawiatury, zestawu do telekonferencji, dysku zewnętrznego czy drukarki. Stacje te zapewniają najwyższy komfort i efektywność pracy oraz bezpieczeństwo fizyczne, chodzi tu o fakt, że mechaniczne stacje dokujące umożliwiają pracownikowi biurowemu zamknięcie zadockowanego komputera na klucz, a całość zestawu może być połączona linką Kensington do biurka, uniemożliwiając kradzież. W zależności od potrzeb wspomniane mechaniczne stacje dokujące dostępne są w trzech wersjach: Basic, Pro oraz Ultra i różnią się od siebie ilością portów, obsługiwanych monitorów oraz możliwością zamknięcia komputera na kluczyk. Kolejnym, bardzo popularnym rozwiązaniem są stacje dokujące gdzie podpięte urządzenia peryferyjne łączy się z komputerem za pomocą złącza USB-C lub Thunderbolt 3. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla użytkowników ceniących sobie wygodę i elastyczną pracę. W zależności od platformy możemy zdecydować się na podstawowe rozwiązanie jakim jest stacja USB-C lub bardzo wydajne, wyposażone w Thunderbolt 3 gdzie w obu przypadkach po podłączeniu jednego kabla mamy realizowane zarówno funkcje komunikacyjne (LAN, monitory, dysk zewnętrzny, audio) jak i ładowanie notebooka.

Po drugie – monitor

Dzięki zastosowaniu stacji dokującej sygnał wideo z notebooka może być wyświetlany na zewnętrznym monitorze. Ich wybór w przypadku Lenovo jest tak duży, że z pewnością każdy znajdzie odpowiedni model. Dla jednego będzie to ekran o standardowej przekątnej 24 cali z dodatkowymi cechami przydatnymi w codziennej pracy. Dla grafika podstawowym kryterium wyboru będzie jak najwierniejsze odwzorowanie kolorów – tu niezbędna okaże się matryca typu IPS lub krótki czas reakcji matrycy, który pozwoli na oglądanie i edytowanie filmów oraz płynne oglądanie obiektów w ruchu. Istotnym kryterium wyboru może też być monitor, który pracuje pod różnym kątem, w tym w pionie, w tzw. trybie pivot. Taką funkcjonalność docenią pracownicy marketingu czy reklamy, którzy przygotowują materiały informacyjne np. dla sklepów detalicznych czy banków. W ofercie Lenovo są też monitory z matrycami, które ograniczają zmęczenie oczu dzięki ograniczeniu emisji światła niebieskiego i odbić światła zewnętrznego. W każdym z wymienionych przypadków do wyboru są ekrany o przekątnych od 21 do 27 cali w przypadku standardowej przekątnej czyli 16:10.

Proporcje ekranu mogą ulegać dowolnym zmianom – Lenovo oferuje konstrukcje z bardzo cienkimi ramkami dzięki czemu monitory można łączyć w poziomie lub w pionie w pożądanych kombinacjach. Eksperci Lenovo wiedzą, że zaciera się granica między rynkiem konsumenckim i biznesowym. Dlatego w drugim przypadku zyskują popularność zakrzywione ekrany, przydatne zwłaszcza tam, gdzie liczy się zestawienie wykresów czy tabelek niemożliwych do wyświetlenia na standardowym monitorze. Tu świetnie sprawdzą się konstrukcje o przekątnej 44”. Jest to odpowiednik dwóch połączonych 24-calowych monitorów 16:10. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest możliwość wyświetlania obrazu z dwóch niezależnych źródeł.

Niecodzienną konstrukcją na którą warto zwrócić uwagę jest ThinkVision M14 – mobilny ekran o przekątnej 14 cali i rozdzielczości FullHD. Konstrukcja o grubości zaledwie 4,4 mm waży niespełna 600 g i jest wspaniałym narzędziem do przedstawiania treści klientom i współpracownikom. Jego ergonomiczna konstrukcja pozwala kontrolować kąt widzenia — a dzięki portom po obu stronach jest przyjazny zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych użytkowników.

Klawiatury, myszy i słuchawki

W tej części oferty dużą popularnością wśród użytkowników biznesowych cieszą się bezprzewodowe myszki i klawiatury. Często są one dopełnieniem zestawu stacji dokującej i zewnętrznego monitora. W związku z tym, iż klawiatury laptopów Lenovo są wyposażone w TrackPoint, jest on też integralnym elementem klawiatur zewnętrznych. To kultowe wręcz rozwiązanie, które jest niezmiennie od dekad doceniane przez użytkowników, znajduje się w urządzeniu Lenovo Compact Bluetooth Keyboard with TrackPoint. Sięgają po niego ci, którzy potrzebują zewnętrznej klawiatury, a nie chcą rezygnować z tego powszechnie stosowanego w notebookach Lenovo urządzenia wskazującego. Klawiatura łączy się z komputerem za pomocą interfejsu Bluetooth i może działać na jednej baterii nawet kilka miesięcy.

W ofercie Lenovo jest też Klawiatura Lenovo USB Smartcard ze zintegrowanym czytnikiem kart inteligentnych. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy stosują systemy identyfikacji dla zabezpieczenia aplikacji internetowych. Lenovo USB Smartcard może też być używana do zabezpieczania transakcji bankowych czy logowania. Wśród myszek zwraca uwagę ThinkPad X1 Presenter Mouse. To bardzo oryginalna tak pod względem wzorniczym jak i funkcjonalnym myszka. Urządzenie ma wbudowany software’owy wskaźnik zsynchronizowany z żyroskopem i świetnie sprawdzi się przy prowadzeniu prezentacji.

Klawiatury z dodatkowymi elementami takimi jak czytnik kart czy TrackPoint i tradycyjne myszki z nowoczesnym wzornictwem i nietypowymi funkcjonalnościami świadczą o dbałości Lenovo o klienta, która przejawia się szeroką ofertą, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. W portfolio nie brakuje też słuchawek. Model X1 to słuchawki douszne, które sprawdzą się zarówno w pracy, w domu jak i w podróży. Zostały zaprojektowane i wykonane z komponentów, które zapewniają zarówno komfort pozwalający na wielogodzinne używanie, jak również wysoką jakość dźwięku, w tym niespotykaną w rozwiązaniach dousznych głębię brzmienia basów, z systemem wygłuszania szumów z otoczenia.

By sprostać rozwijającym się potrzebom użytkowników, Lenovo nie ogranicza się tylko do roli producenta komputerów. Przykładem są urządzenia przeznaczone do wideokonferencji, które – jak wiadomo – stają się coraz popularniejszą formą wymiany informacji w nowoczesnych firmach.

Dla tych, którzy potrzebują narzędzia do wideokonferencji i są przywiązani do marki Lenovo, przeznaczony jest ThinkSmart Hub 500. To kompleksowe urządzenie do sal konferencyjnych jest łatwe we wdrożeniu i proste w obsłudze. Dostosowuje się do pomieszczeń o różnej powierzchni oraz platform oprogramowania — można go używać z Microsoft Teams lub Zoom.

Jako akcesorium można też traktować usługi rozszerzenia gwarancyjnego takie jak Premier Support, ADP czy Keep Your Drive, o których pisaliśmy niedawno szerzej w wywiadzie: https://warszawa.naszemiasto.pl/urzadzenia-biznesowe-jakie-zmiany-przyniesie-rok-2020/ar/c3-7481797