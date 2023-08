Akcja "Książka za worek śmieci" wraca do Warszawy. Ochotnicy posprzątają Lasek przy Forcie Bema

16 września akcja „Książka za worek śmieci” organizowana jest we wszystkich województwach Polski. Wydarzenie to po raz kolejny odbędzie się także w Warszawie. W roku ubiegłym w sprzątaniu wzięło udział 65 ochotników, którzy zebrali łącznie 126 worków śmieci.

- Poprzednie akcje okazały się sukcesem. Chętni przybywali mimo różnych warunków pogodowych, także z dziećmi. To pokazuje, że wystarczą dobre chęci i dostosowanie ubioru do okoliczności plenerowych i atmosferycznych. Na miejscu ochotnicy oprócz książek otrzymają rękawice i worki, niezbędne do sprzątania w terenie. Zapraszamy do udziału w akcji wszystkich chętnych. Za porządki na łonie natury z przyjemnością odwdzięczymy im się książkami – mówi Anna Jaklewicz, pomysłodawczyni akcji i koordynatorka wydarzenia w Warszawie.