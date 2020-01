Akcja ,,Popieram Związki" po raz kolejny na Walentynki. Plac Zbawiciela znów będzie tęczowy

"Popieram związki, więc robię zdjęcie"

_- Walentynki na stałe wpisały się do naszych kalendarzy, a razem z walentynkami akcja „Popieram związki”. Ogłaszamy coroczną, wielką mobilizację zwolenników i zwolenniczek równości małżeńskiej i związków partnerskich. Popierasz? Przyjdź 15 lutego na Plac Zbawiciela. Pokażmy jak nas dużo, by razem pobić rekord akcji “Popieram związki”! _– zachęca do udziału w akcji Kampania Przeciw Homofobii. Oprócz zdjęcia, każda osoba, która dołączy do bicia rekordu dostanie przypinkę i naklejkę z limitowanej serii „Wybieram miłość – przekazuję 1% na KPH”.