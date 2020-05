Akcja #WspieramKulture

Obecny kryzys epidemiczny sprawił, że prawie cały sektor kulturalny musiał zawiesić swoją tradycyjną działalność, a co z tym idzie utracił możliwość generowania kosztów własnych ze sprzedaży biletów, czy też najmów powierzchni. Kolejne wytyczne MKiDN i powoli wdrażane fazy dotyczące otwarcia teatrów pokazują, że czeka nas jeszcze długa droga do powrotu kultury jaką pamiętamy sprzed epidemii. Aby zachować ciągłość instytucji teatry, muzea oraz inne organizacje kulturalne przeniosły swoje działania artystyczne do Internetu. Pomoc tym instytucjom ze środków zewnętrznych jest niezbędna, aby chociaż w minimalnym stopniu mogły one zrealizować swoje cele statutowe oraz utrzymać zatrudnienia. Dlatego portal www.ewejściówki.pl stworzył akcje #WspieramKulture, której celem jest wsparcie sektora kultury, poprzez możliwość przekazywania dobrowolnych wpłat podczas oglądania spektakli online.

Portal ewejscówki.pl, który do 2014 roku działa jako internetowa biletera wydarzeń kulturalnych na terenie całe Polski, na początku swojej działalności postawił sobie za cel promowanie chodzenia do teatrów przez ludzi młodych. Przez te 6 lat udało im się stworzyć wspólnotę ponad 200 publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych oraz ich miłośników. Na stronie portalu można zakupić bilety oraz wejściówki do teatrów w największych miastach w Polsce m.in. w takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków. Dlatego w momencie niespodziewanego kryzysu kulturalnego ewejściówk.pl postanowiły wyjść naprzeciw instytucjom kulturalnym i stworzył akcje #WspieramKulture.

Jak to działa:

Na portalu www.ewejściówki.pl znajdują się udostępniane przez Teatry darmowe spektakle online. Finansowe cegiełki na rzecz potrzebujących placówek można przekazywać podczas transmisji spektakli i wydarzeń nieodpłatnie udostępnionych online. Wpłata nie jest obowiązkowa - link do spektaklu jest ogólnodostępny i zazwyczaj publikowany np. na fanpage'u teatru na facebooku. Każdego dnia repertuar online powiększa się m.in. o takie pozycje jak Berlin Alexanderplatz Studio Teatrgaleria czy też Miłość na Krymie Teatru Współczesnego.

Dodatkowo akcja #WspieramKulture została rozszerzona o kolejną opcje zewnętrznej pomocy teatrom. Biletu #WspieramKuluture to możliwość zakupu biletu o wybranej kwocie, ważnego do końca 2021 roku. Ma on charakter vouchera, który widz będzie mógł wykorzystać w przyszłości podczas zakupu biletów na dowolne wydarzenie teatralne dostępne na portalu.

W akcji, od momentu jej rozpoczęcie, wzięło udział już kilkanaście tysięcy osób, a podczas weekendu proponowane spektakle ogląda kilkuset Widzów. Akcja ruszyła już w marcu i od tego momentu dołączyło do niej ponad 50 instytucji z całego kraju, udostępniając ponad 110 spektakli online. Symboliczny bilet został zakupiony przez ponad10 000 widzów. Na portalu ewejsciówki.pl można obejrzeć spektakle takich teatrów jak m.in. Teatr Współczesny, Teatr Studio, Teatr Powszechny, Teatr Socho, Resort Komedii czy tez Klubu Komediowego.

Wszystkie najświeższe informacje dotyczące spektakli biorących udział w akcji znajda Państwo na naszej stronie facebook „Weź Mnie. Do teatru” - https://www.facebook.com/Wezmniedoteatru

Repertuar spektakli biorących udział w akcji codziennie powiększa się o kolejne interesujące pozycje. Wszystkie obecnie dostępne wydarzenia w modelu dobrowolnych wpłat są dostępne na stronie: https://ewejsciowki.pl/cala-polska/repertuar

Zachęcamy Państwa do przyłączenie się do akcji #WspieramKulture.

Wspierajmy nasze ulubione instytucje kultury, aby ponownie mogły dostarczać nam wyjątkowych przeżyć!