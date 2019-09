Akcje charytatywne Mennicy Polskiej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jedna z najważniejszych polskich fundacji dobroczynnych. Mennica Polska wspiera jej działalność od samego początku, dostarczając Złote Serduszka, które licytowane są podczas każdego kolejnego Finału WOŚP. Pomysł ten narodził się podczas pierwszej edycji tej charytatywnej imprezy – do fundacji trafiła wtedy duża ilość złotej biżuterii. Metal zyskany w wyniku jej przetopienia został wykorzystany do wybicia pierwszych Złotych Serduszek. Dzisiaj licytacja tych pamiątkowych numizmatów stanowi jeden z najbardziej emocjonujących momentów zbiórki. Mennica co roku wybija Złote Serduszka o masie ok. 4,5 grama, a każdy z egzemplarzy opatrzony jest numerem i grawerem, informującym o tym, z której edycji pochodzi.

W ciągu dwudziestu siedmiu lat działalności Wielkiej Orkiestry wylicytowano ponad 9 tysięcy Złotych Serduszek. Rekord ustanowiony został w trakcie XVIII Finału, kiedy jedno Serduszko zostało sprzedane za 110 000 zł. W trakcie corocznej kwesty Mennica Polska wystawia również stoisko na Placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na którym sprzedawane są okolicznościowe żetony oraz kubki – cały przychód z tej działalności trafia do puszek WOŚP.

„Reszta w Twoich rękach” i „Cała reszta to szczęście”

„Reszta w Twoich rękach” to akcja charytatywna zorganizowana przez UNICEF Polska oraz Mennicę Polską. Klienci dokonujący zakupów w wybranych sklepach (m.in. w marketach budowlanych OBI, sklepach obuwniczych Deichmann i sklepach spożywczych E.Leclerc) mogą poprosić o wydanie reszty w „Dobrych Dukatach”, czyli żetonach przygotowanych przez mincerzy z Mennicy Polskiej. Zdobyte w ten sposób środki przeznaczane zostały na pomoc dzieciom w krajach rozwijających się. W 2011 roku w ten sposób udało się zgromadzić 795,4 tys. złotych.

Pieniądze wykorzystane zostały na działania, których celem było zapewnienie mieszkańcom Madagaskaru łatwiejszego dostępu do edukacji.

Ten sam mechanizm wykorzystywała akcja „Cała reszta to szczęście” realizowana przez Fundację TVN „nie jesteś sam” i Mennicę Polską. Osoby, które chciały wesprzeć zbiórkę, za każde przekazane 5 zł reszty otrzymywały „Szczęśliwy Dukat”. Mosiężne dukaty wybite zostały przez mistrzów sztuki menniczej na podstawie projektów stworzonych przez ambasadorów Fundacji TVN „nie jesteś sam”. Wśród nich znalazły się takie postacie jak Marcin Prokop, Marcin Gortat, Martyna Wojciechowska i Małgorzata Socha. Dwie pierwsze edycje akcji zorganizowane zostały w 2014 i 2015 roku. Resztę wydawaną w „Szczęśliwych Dukatach” można było otrzymać w blisko 6 tysiącach sklepów i punktów usługowych na terenie Polski. Podczas zbiórki udało się zgromadzić ponad 2 miliony złotych.

Więcej informacji na temat działalności Mennicy Polskiej znajdziesz tu: https://www.mennica.com.pl/uslugi/produkty-korporacji.