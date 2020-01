Aktywne przejścia dla pieszych w Warszawie. Zapewnią większe bezpieczeństwo dla kierowców i pieszych

Jak informuje autor pomysłu, w momencie wyrycia pieszego w strefie przejścia, czujniki ruchu uruchamiają system aktywnego przejścia dla pieszych . Zsynchronizowane światła LED zaczynają pulsować w stronę kierowcy w jednakowej częstotliwości. Jednocześnie w kierunku pieszego jest wysyłany komunikat głosowy o zachowaniu ostrożności. Gdy pieszy opuści strefę przejścia, Aktywne przejście dla pieszych wyłącza sygnały świetlne oraz głosowe. Samochody mogą bezpiecznie ruszyć dalej. Co więcej, przejście jest monitorowane za pomocą systemu kamer. To oznacza, że w momencie, gdy pieszy porusza się po przejściu, kamery rejestrują zarówno jego, jak i samochód.

Do budżetu obywatelskiego na 2021 rok trafił projekt, który zakłada utworzenie tzw. aktywnych przejść dla pieszych. Co ciekawe, jest do rozwiązanie z korzyścią zarówno na pieszego, jak i dla kierującego pojazdem. Dlaczego? SmartPass to inteligentne przejście dla pieszych , które zapewnia pieszemu bezpieczeństwo oraz komfort w procesie przejścia przez przejście, a kierującemu zapewnia natychmiastową informację na temat obecności pieszego na przejściu. Szacunkowy koszt projektu to 4,8 mln złotych.

-Wbudowany radar mierzy prędkość pojazdów zbliżających się do przejścia. Moduł komunikacji przesyła różnego rodzaju informacje do systemu informatycznego. Przed przejściem dla pieszych jest montowany system antypoślizgowy. Pozwala on na zmniejszenie drogi hamowania aut, w szczególności w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz i śnieg) – wyjaśnia Piotr Gąsowski, autor projektu.

Lokalizacja projektu - ulica i nr/rejon

ul. Jastrzębowskiego przy budynku BACEWICZÓWNY 6 ul. Jastrzębowskiego przy budynku JASTRZĘBOWSKIEGO nr 22 ul. Ciszewskiego przy ujęciu wody oligoceńskiej ul. Herbsta przy przystanku autobusowym DUNIKOWSKIEGO 02 ul. Herbsta przy budynku HERBSTA nr 4 dwa przejścia ul. Romera przy budynku ROMERA 4b ul. Surowieckiego przy budynku ROMERA 10 ul. Goworka x Chocimska ul. Spacerowa przy budynku SPACEROWA 20a ul. Spacerowa przy hotelu REGENT ul. Jurija Gagarina x Sułkowicka ul. Wysockiego x Palestyńska ul. Wysockiego x Syrokomli ul. Wysockiego x Poborzańska ul. Sokratesa x Kaliszówka dwa przejścia ul. Sokratesa x Tołstoja ul. Sokratesa x Cienka ul. Sokratesa przy budynku SOKRATESA nr 7 ul. Wrocławska x Blatona ul. Maczka x Niedzielskiego ul. Krasińskiego x Kaniowska ul. Mickiewicza x Lutosławskiego

Zalety aktywnego przejścia

Najważniejszą zaletą aktywnego przejścia jest poprawa bezpieczeństwa dla kierowcy. Pulsujące światło LED skierowane do kierowcy zapewnia lepszą widoczność pieszego i pozwala zauważyć go z dużej odległości. Z kolei wbudowany głośnik, który emituje sygnały dźwiękowe w kierunku pieszego, np. „spójrz w lewo” wpływają na jego większą ostrożność, tym samym poprawiają jego bezpieczeństwo. System antypoślizgowy zamontowany przy przejściu przekłada się na skrócenie drogi hamowania nawet do trzydziestu procent. To odpowiednio skonstruowana nawierzchnia drogowa, która zapewnia wysoką szorstkość i zmniejsza poślizg pojazdów. Natomiast monitoring będzie pomocy, gdy dojdzie do ewentualnego zdarzenia drogowego.