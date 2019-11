Aleja Freddiego Mercury'ego oficjalnie otwarta. "To wielki zaszczyt dla Warszawy" [ZDJĘCIA]

- Nad sprawą obradował Zespół Nazewnictwa Miejskiego w Biurze Geodezji. Nasz wniosek zaopiniował pozytywnie. I to praktycznie jednogłośnie. Była jedynie negatywna opinia co do proponowanej przez nas lokalizacji – wyjaśnia Piotr Otrębski.

Muszę przyznać, że spełniło się to o czym marzyliśmy. Freddie Mercury w duchu hymnu, który przed chwilą był śpiewany – „We Are The Champions” – połączył wszystkich. Radni Warszawy za przykładem kolegów z sejmu, nie zawsze mówią jednym głosem. To jest normalne w demokracji. Jednak w tej sprawie mówili jednym głosem i przyjęli bez głosu sprzeciwu stosowną uchwałę. Dlatego możemy się tu zebrać. To wielki zaszczyt dla Warszawy, że możemy taką skromną alejką ustanowić – powiedział Piotr Otrębski, inicjator alei, dziennikarz i varsavianista.

Freddie generalnie łączy ludzi

Warszawa jest pierwszą stolicą na świecie, która ma aleję Freddiego Mercury’ego.

- To jeden z najszczęśliwszych dni w moim tzw. queenowym życiu. Realizacja tego pomysłu to niesamowity sukces. Freddie generalnie łączy ludzi, łączy pokolenia i niezależnie kto jaki pogląd wyznaje, wszyscy uwielbiają tę muzykę. To jest super. W marcu zaczęliśmy zbierać podpisy, przez trzy głosowania to wszystko przeszło i praktycznie nie było głosów sprzeciwu. To ogromny sukces i dowód na to, że muzyka to język ponad podziałami, który łączy wszystkich - mówi Katarzyna Widźgowska z Polskiego Fanklubu Queen.