Aleja Freddiego Mercury'ego w Warszawie jeszcze w tym roku? Wszystko na to wskazuje

Na początku marca informowaliśmy o tym, że polski fanklub zespołu Queen wpadł na pomysł, aby jedna z alei w Warszawie nosiła imię Freddiego Mercury'ego. Okazuje się, że słowa nie zostały rzucone na wiatr. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że stanie się to jeszcze w tym roku i to w szczególny dzień. Tylko w innym miejscu, niż planowano na początku.

Dokumenty zostały złożone w Biurze Geodezji i Katastru m. st. Warszawy.

- Nad sprawą obradował Zespół Nazewnictwa Miejskiego w Biurze Geodezji. Nasz wniosek zaopiniował pozytywnie. I to praktycznie jednogłośnie. Była jedynie negatywna opinia co do proponowanej przez nas lokalizacji – wyjaśnia Piotr Otrębski.

Nowe miejsce

Fani zespołu planowali stworzyć alejkę Freddiego Mercury’ego w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego zlokalizowanym na warszawskim Solcu. Inicjatorzy akcji przekonywali także, że ze względu na popularność gwiazdy, aleja będzie stanowiła atrakcję turystyczną i pozytywnie wpłynie na wizerunek stolicy. Zespół Nazewnictwa nie wyraził jednak zgody na taką lokalizację i zaproponował inną, którą zaakceptowali wnioskodawcy. Zatem imię Freddiego Mercury’ego może otrzymać alejka pomiędzy ulicą Kawalerii, a alejką Nojiego, która biegnie wzdłuż kanału Piaseczyńskiego.

- W Warszawie mamy do czynienia z pewną tradycją nazewniczą w związku z pewnymi rejonami miasta. Zdaniem Zespołu, teren parku Rydza-Śmiałego, który my wybraliśmy, związany jest z polskimi pisarzami – tłumaczy Piotr Otrębski – W miejscu, które wskazał Zespół Nazewnictwa w sąsiedztwie jest al. George'a Harrisona [członek zespołu muzycznego The Beatles – przyp. red.], kawałek dalej John Lennon, choć nie jest to rzut beretem, no i sąsiedztwo ambasady Wielkiej Brytanii, a jak wiadomo, honorujemy Brytyjczyka.