Alfabet Braille'a na śmietnikach? Takie rozwiązanie ma pomóc niewidomym w segregacji śmieci

- Pomysł powstał w fundacji I See U, która, za pośrednictwem mojego znajomego, zwróciła się z nim do mnie. Fundacja działa w całej Polsce i wszędzie chciałaby to rozwiązanie zastosować. Złożyłam interpelację, ponieważ ten pomysł bardzo mi się spodobał - z pewnością takie rozwiązanie poprawiłoby sytuację obecną, czyli brak jakiegokolwiek systemu pozwalającego osobom niewidomym i niedowidzącym na samodzielne wyrzucanie odpadów. Gdybym miała możliwość wdrożenia rozwiązań na skalę kraju, to nałożyłabym na producentów pojemników obowiązek trwałego wybijania oznakowań już w procesie produkcji, co systemowo rozwiązałoby problem - powiedziała nam Joanna Dymowska.